Основою профілактики серцево-судинних захворювань є контроль ваги, артеріального тиску та рівня холестерину. Проте навіть ідеальний раціон і спорт не захищають усіх однаково.

Чому у людей з однаково здоровими звичками стан судин відрізняється? Справа в генетиці, яка індивідуально регулює ліпідний обмін, роботу ендотелію судин та схильність до прихованого запалення.

Генетичні основи кардіологічного профілю

Кардіоризик є полігенною ознакою. Генетичні варіації ДНК впливають на активність білків, що регулюють ключові процеси судинної системи, тому навіть невеликі зміни можуть впливати на фізіологічні реакції організму.

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Генетичні фактори впливають на:

метаболізм ліпопротеїнів низької щільності та швидкість їх виведення,

регуляцію судинного тонусу через ферментні системи,

схильність ендотелію до мікрозапалення та атерогенезу,

чутливість рецепторів до солі та жирів у раціоні.

У результаті здоровий раціон та фізичне навантаження можуть по-різному впливати на кардіометаболічний ризик у різних людей.

ДНК-аналіз дає можливість оцінити індивідуальний кардіологічний профіль та перевірити ризики для серця: ДНК-тестування допоможе виявити схильності ще до появи клінічних проявів.

Біомаркери крові та генетичні фактори

Показники крові залежать від способу життя, але їхні базові рівні, швидкість обміну та переробки речовин повʼязані з генетикою. Це пояснює варіабельність лабораторних результатів за однакових клінічних умов.

Генетичні фактори впливають на сотні аспектів харчування, серед яких:

обмін заліза та синтез гемоглобіну,

метаболізм гомоцистеїну,

інтенсивність запальних реакцій.

Залізо і гемоглобін

Генетичні варіації транспортних білків пов’язані з ефективністю всмоктування заліза та синтезу гемоглобіну. Для частини людей характерною є знижена утилізація заліза навіть за його достатнього надходження з їжі або добавок. У таких випадках генетика гемоглобіну і заліза пояснює варіабельність відповіді на добавки та зміни рівня феритину.

Гомоцистеїн

Гомоцистеїн є проміжним продуктом амінокислотного обміну. Його рівень залежить від активності ферментів метилфолатного циклу. Генетичні варіації можуть призводити до його накопичення, що асоціюється з підвищеним кардіоризиком та ендотеліальною дисфункцією.

Маркери запалення

Базовий рівень запальної відповіді, включно з С-реактивним білком, має генетичну компоненту. Це пояснює індивідуальну інтенсивність судинної реакції на метаболічні та зовнішні тригери.

Практичне значення

Генетичний кардіопрофіль не є самостійним діагностичним інструментом, але він підсилює інтерпретацію клінічних даних у межах персоналізованої профілактики.

Профілактика кардіоризику базується на трьох рівнях:

Лабораторна оцінка біомаркерів (ліпіди, глюкоза, тиск). Інструментальна діагностика (ЕКГ, УЗД судин). Аналіз генетично зумовлених особливостей метаболізму.

Кардіоризик формується як результат взаємодії генетики, метаболізму та способу життя. Загальні профілактичні підходи мають обмежену точність, тоді як персоналізована стратегія дає змогу точніше оцінити кардіометаболічний стан і адаптувати профілактику під індивідуальну біологію.