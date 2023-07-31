При різних захворюваннях хребта особливо важливо уникати фізичних навантажень. Тож що не можна робити саме при протрузії та чому вона з’являється – читайте в матеріалі.

Що не можна робити при протрузії та чому її плутають з грижею

Невролог Анастасія Гончар зазначає, що протрузія – це випинання вмісту міжхребцевого диска в хребтовий канал без розриву фіброзного кільця.

Міжхребцевий диск виглядає як амортизувальна подушка у хребті – збалансовує навантаження між хребцями.

Його структуру можна уявити як желейну цукерку – всередині менш щільна сполучна тканина (пульпозне ядро), зовні більш щільна (фіброзне кільце). При грижі диска розривається зовнішнє фіброзне кільце, і його вміст випадає. Грижа – це наступний після протрузії етап дегенерації.

Протрузія хребта: причини виникнення

Серед причин лікар виділяє:

вік;

зневоднення;

малорухливий спосіб життя;

відсутність фізичних навантажень;

слабкість м’язів спини;

паління;

надмірні фізичні навантаження;

генетика.

Протрузія: як протікає

Протрузії, на відміну від гриж, частіше бувають безсимптомні. Тож те, що у вас болить спина, зовсім не означає, що це причина вашого болю. Якщо нервовий корінець не стиснений, то причина не в цьому.

А ось грижа частіше подразнює та стискає нервові корінці й може проявитися болем, онімінням та слабкістю м’язів в ділянці іннервації цього спинномозкового корінця.

Такий біль називають корінцевим, він має типові характеристики: іррадіює в ногу, може пострілювати чи бути дуже сильним, що заважає ходити. Може супроводжуватися онімінням чи парестезіями – відчуттям повзання мурашок чи поколюванням голкою.

Чи всі протрузії переходять в грижі: пояснює лікар

За словами невролога, не всі протрузії переростають у грижі. Ба більше – іноді те, що на МРТ виглядає як протрузія, є просто випадковою знахідкою – потовщенням фіброзного кільця. Деякі протрузії можуть спонтанно зникати, що описано в наукових дослідженнях.

Що не можна робити при протрузії

При захворюванні є заборона на піднімання важких предметів і різкі рухи. Також не можна виконувати такі спортивні вправи: