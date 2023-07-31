При різних захворюваннях хребта особливо важливо уникати фізичних навантажень. Тож що не можна робити саме при протрузії та чому вона з’являється – читайте в матеріалі.
Що не можна робити при протрузії та чому її плутають з грижею
Невролог Анастасія Гончар зазначає, що протрузія – це випинання вмісту міжхребцевого диска в хребтовий канал без розриву фіброзного кільця.
Міжхребцевий диск виглядає як амортизувальна подушка у хребті – збалансовує навантаження між хребцями.
Його структуру можна уявити як желейну цукерку – всередині менш щільна сполучна тканина (пульпозне ядро), зовні більш щільна (фіброзне кільце). При грижі диска розривається зовнішнє фіброзне кільце, і його вміст випадає. Грижа – це наступний після протрузії етап дегенерації.
Протрузія хребта: причини виникнення
Серед причин лікар виділяє:
- вік;
- зневоднення;
- малорухливий спосіб життя;
- відсутність фізичних навантажень;
- слабкість м’язів спини;
- паління;
- надмірні фізичні навантаження;
- генетика.
Протрузія: як протікає
Протрузії, на відміну від гриж, частіше бувають безсимптомні. Тож те, що у вас болить спина, зовсім не означає, що це причина вашого болю. Якщо нервовий корінець не стиснений, то причина не в цьому.
А ось грижа частіше подразнює та стискає нервові корінці й може проявитися болем, онімінням та слабкістю м’язів в ділянці іннервації цього спинномозкового корінця.
Такий біль називають корінцевим, він має типові характеристики: іррадіює в ногу, може пострілювати чи бути дуже сильним, що заважає ходити. Може супроводжуватися онімінням чи парестезіями – відчуттям повзання мурашок чи поколюванням голкою.
Чи всі протрузії переходять в грижі: пояснює лікар
За словами невролога, не всі протрузії переростають у грижі. Ба більше – іноді те, що на МРТ виглядає як протрузія, є просто випадковою знахідкою – потовщенням фіброзного кільця. Деякі протрузії можуть спонтанно зникати, що описано в наукових дослідженнях.
Що не можна робити при протрузії
При захворюванні є заборона на піднімання важких предметів і різкі рухи. Також не можна виконувати такі спортивні вправи:
- скручування корпусу;
- біг, стрибки;
- піднімання ваг і штанги;
- глибокі випади та присідання;
- швидка ходьба.