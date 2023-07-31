Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Що не можна робити при протрузії та чому її плутають з грижею: пояснює експерт

31 Липня 2023, 14:02
Анна Голішевська редакторка стрічки
ПРотрузія
Джерело: Unsplash

При різних захворюваннях хребта особливо важливо уникати фізичних навантажень. Тож що не можна робити саме при протрузії та чому вона з’являється – читайте в матеріалі.

Що не можна робити при протрузії та чому її плутають з грижею

Невролог Анастасія Гончар зазначає, що протрузія – це випинання вмісту міжхребцевого диска в хребтовий канал без розриву фіброзного кільця.

Міжхребцевий диск виглядає як амортизувальна подушка у хребті – збалансовує навантаження між хребцями.

Його структуру можна уявити як желейну цукерку – всередині менш щільна сполучна тканина (пульпозне ядро), зовні більш щільна (фіброзне кільце). При грижі диска розривається зовнішнє фіброзне кільце, і його вміст випадає. Грижа – це наступний після протрузії етап дегенерації.

Протрузія хребта: причини виникнення

Серед причин лікар виділяє:

  • вік;
  • зневоднення;
  • малорухливий спосіб життя;
  • відсутність фізичних навантажень;
  • слабкість м’язів спини;
  • паління;
  • надмірні фізичні навантаження;
  • генетика.

Протрузія: як протікає 

Протрузії, на відміну від гриж, частіше бувають безсимптомні. Тож те, що у вас болить спина, зовсім не означає, що це причина вашого болю. Якщо нервовий корінець не стиснений, то причина не в цьому.

А ось грижа частіше подразнює та стискає нервові корінці й може проявитися болем, онімінням та слабкістю м’язів в ділянці іннервації цього спинномозкового корінця.

Такий біль називають корінцевим, він має типові характеристики: іррадіює в ногу, може пострілювати чи бути дуже сильним, що заважає ходити. Може супроводжуватися онімінням чи парестезіями – відчуттям повзання мурашок чи поколюванням голкою.

Чи всі протрузії переходять в грижі: пояснює лікар

За словами невролога, не всі протрузії переростають у грижі. Ба більше – іноді те, що на МРТ виглядає як протрузія, є просто випадковою знахідкою – потовщенням фіброзного кільця. Деякі протрузії можуть спонтанно зникати, що описано в наукових дослідженнях.

Що не можна робити при протрузії 

При захворюванні є заборона на піднімання важких предметів і різкі рухи. Також не можна виконувати такі спортивні вправи:

  • скручування корпусу;
  • біг, стрибки;
  • піднімання ваг і штанги;
  • глибокі випади та присідання;
  • швидка ходьба.
Читайте також:
як болить поперекова грижаПоперекова грижа: як болить, симптоми і лікування

Теги
Поради поради лікаря Спина хвороба хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь