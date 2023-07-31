При различных заболеваниях позвоночника особенно важно избегать физических нагрузок, запрещено носить тяжести и подвергаться чрезмерной нагрузке. Однако, что нельзя делать при протрузии и почему она появляется – читайте в материале.
Что нельзя делать при протрузии и почему ее путают с грыжей
Невролог Анастасия Гончар отмечает, что протрузия – это выпячивание содержимого межпозвонкового диска в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца.
Межпозвоночный диск выглядит как амортизирующая подушка в позвоночнике – сбалансирует нагрузку между позвонками.
Его структуру можно представить в виде желейной конфеты – внутри менее плотная соединительная ткань (пульпозное ядро), снаружи более плотная (фиброзное кольцо). При грыже диска разрывается наружное фиброзное кольцо и его содержимое выпадает. Грыжа – это последующий после протрузии этап дегенерации.
Протрузия позвоночника: причины возникновения
Среди причин врач выделяет следующие:
- возраст;
- обезвоживание;
- малоподвижный образ жизни;
- отсутствие физических нагрузок;
- слабость мышц спины;
- курение;
- чрезмерные физические нагрузки;
- генетика.
Протрузия: как протекает
Протрузии, в отличие от грыж, чаще бывают бессимптомны. Таким образом, то, что у вас болит спина, вовсе не означает, что это причина вашей боли. Если нервный корешок не сжат, то причина не в этом.
А вот грыжа чаще раздражает и сжимает нервные корешки и может проявиться болью, онемением и слабостью мышц в области иннервации этого спинномозгового корешка.
Такую боль называют корешковой, она имеет типичные характеристики: отдает в ногу, может постреливать или быть очень сильной, что мешает ходить. Может сопровождаться онемением или парестезиями – ощущением ползания муравьев или покалыванием иглой.
Все ли протрузии переходят в грыжи: объясняет врач
По словам невролога, не все протрузии перерастают в грыжи. Более того – иногда то, что на МРТ выглядит как протрузия, является просто случайной находкой – утолщением фиброзного кольца. Некоторые протрузии могут спонтанно исчезать, что описано в научных исследованиях.
Что нельзя делать при протрузии
При заболевании есть запрет на подъем больших тяжестей и резких движений. Также нельзя выполнять следующие спортивные упражнения:
- скручивание корпуса;
- бег, прыжки;
- поднятие весов и штанги;
- глубокие выпады и приседания;
- скорая ходьба.