При различных заболеваниях позвоночника особенно важно избегать физических нагрузок, запрещено носить тяжести и подвергаться чрезмерной нагрузке. Однако, что нельзя делать при протрузии и почему она появляется – читайте в материале.

Что нельзя делать при протрузии и почему ее путают с грыжей

Невролог Анастасия Гончар отмечает, что протрузия – это выпячивание содержимого межпозвонкового диска в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца.

Межпозвоночный диск выглядит как амортизирующая подушка в позвоночнике – сбалансирует нагрузку между позвонками.

Его структуру можно представить в виде желейной конфеты – внутри менее плотная соединительная ткань (пульпозное ядро), снаружи более плотная (фиброзное кольцо). При грыже диска разрывается наружное фиброзное кольцо и его содержимое выпадает. Грыжа – это последующий после протрузии этап дегенерации.

Протрузия позвоночника: причины возникновения

Среди причин врач выделяет следующие:

возраст;

обезвоживание;

малоподвижный образ жизни;

отсутствие физических нагрузок;

слабость мышц спины;

курение;

чрезмерные физические нагрузки;

генетика.

Протрузия: как протекает

Протрузии, в отличие от грыж, чаще бывают бессимптомны. Таким образом, то, что у вас болит спина, вовсе не означает, что это причина вашей боли. Если нервный корешок не сжат, то причина не в этом.

А вот грыжа чаще раздражает и сжимает нервные корешки и может проявиться болью, онемением и слабостью мышц в области иннервации этого спинномозгового корешка.

Такую боль называют корешковой, она имеет типичные характеристики: отдает в ногу, может постреливать или быть очень сильной, что мешает ходить. Может сопровождаться онемением или парестезиями – ощущением ползания муравьев или покалыванием иглой.

Все ли протрузии переходят в грыжи: объясняет врач

По словам невролога, не все протрузии перерастают в грыжи. Более того – иногда то, что на МРТ выглядит как протрузия, является просто случайной находкой – утолщением фиброзного кольца. Некоторые протрузии могут спонтанно исчезать, что описано в научных исследованиях.

Что нельзя делать при протрузии

При заболевании есть запрет на подъем больших тяжестей и резких движений. Также нельзя выполнять следующие спортивные упражнения: