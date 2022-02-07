Під час Великого посту перед Великоднем людям пропонують обмежити вживання білкової їжі. Це може стати справжнім стресом як для фізичного, так і для психічного здоров’я людини.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дієтологом, гастроентерологом, канд. мед. наук, асистентом кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського Надією Гаврилюк та дізналися, як правильно починати піст та як не погладшати у цей період.

Як почати піст

– Перед початком посту рекомендовано заздалегідь проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом (ШКТ). Тому що різкі зміни у раціоні можуть призвести до їхнього загострення, що не лише завдасть шкоди організму, а й зведе нанівець всі ваші зусилля, – говорить Надія Гаврилюк.

За її словами, починати піст можна лише у тому разі, якщо людина має задовільний стан здоров’я.

Водночас існує декілька простих рекомендацій, за допомогою яких буде значно легше витримати перші дні.

– Найважливішим кроком є поступове зменшення споживання м’яса, алкоголю, кави, які зазвичай посилюють шлункову секрецію і, відповідно, підвищують апетит. Введення більшої кількості овочів та фруктів підготує травну систему до інтенсивнішого вироблення амілази – ферменту, який розщеплює вуглеводну їжу. Таким чином організм плавно перелаштується, – пояснює гастроентеролог.

Дослідження останніх років довели, що бактерії, які заселяють наш кишківник, можуть впливати на харчові звички “господаря”, зазначає фахівець. Саме тому дуже важливо поступово змінювати раціон і привчати свій мікробіом до нового харчування.

Як уникнути зривів

Під час посту варто обмежити сіль, перець, приправи, які посилюють апетит.

– Людям з проблемами ШКТ чи інших органів рекомендовано поєднувати та комбінувати основні дієтологічні рекомендації щодо їхнього захворювання з харчуванням під час посту. Тут вже слід індивідуально розбиратись в кожному окремому випадку, – коментує Надія Гаврилюк.

Білкова їжа дуже важлива в раціоні і виконує безліч функцій, через її брак людина може відчувати голод.

– Білки необхідні для утворення ферментів, гормонів, антитіл та є структурною основою м’язів, кісткової тканина, нігтів, волосся. Під час відмови від м’яса, молочних продуктів, яєць, риби слід ввести в раціон рослинний білок, джерелом якого є бобові (сочевиця, горох, нут, квасоля, боби маш, соя). У декого може фіксуватися здуття від квасолі та гороху, тоді віддайте перевагу нуту та сочевиці, відварюйте їх із додаванням соди, – рекомендує лікар.

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Замість яєць варто додавати у страви лляне борошно, а також не забувати про різні види горіхів, насіння та продуктів з льону, які є не лише джерелом білка, а й поліненасичених Омега-3 та Омега-6 мікроелементів. Вони чудово замінять рибу.

Замість молочних продуктів вживайте різні види капусти, морські водорості.

Як не погладшати

Як і в будь-який період життя, так і під час посту є ризик набрати зайву вагу.

Основною проблемою є відчуття голоду від незвичного режиму харчування, і тоді люди починають “заїдати” солодощами, хлібобулочними виробами та вживати солодкі напої, які через високий вміст цукру призводять до гіперглікемії (збільшення вмісту глюкози в крові) та поповнюють запаси глікогену (вуглеводний резерв для забезпечення енергією організм) в м’язах та печінці.

– Якщо запаси глікогену заповнені, тоді глюкоза починає перетворюватись на жир та відкладатись у вигляді зайвих кілограмів. Тому обов’язково обмежте вживання простих вуглеводів, вживайте більше каш, овочів. Замість солодощів додавайте до страв сухофрукти та ягоди, – говорить Надія Гаврилюк.

Також варто дотримуватися й режиму харчування, уникати зайвих перекусів, які є додатковим джерелом зайвих калорій.