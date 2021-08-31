Італія змінила правила перетину кордону для українців. Тепер для відвідання країни громадянам України треба мати вакцинацію від коронавірусу та документ, який підтверджує це.

Щеплення має бути зроблене вакцинами, які визнав регулятор ЄС.

Які препарати дозволені:

Comirnaty від Pfizer та BioNTech;

Spikevax від Moderna;

Vaxzevria від AstraZeneca;

Janssen від Johnson&Johnson.

Водночас у цьому списку немає CoronaVac від Sinovac та CoviShield от AstraZeneca.

Перед поїздкою треба буде заповнити італійську онлайн-форму Passenger Locator Form у цифровому або друкованому вигляді, у неї необхідно внести дані про вакцинацію.

Без вакцинації громадянин України змушений буде п’ять днів перебувати на самоізоляції. Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту, зроблений щонайменше за 72 години до приїзду.

З 31 липня 2021 року Італія змінила правила перетину кордону та відновила безвізовий режим з Україною. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Однак ці заходи були чинними лише місяць – до 30 серпня.

Джерело: Viaggiare Sicuri