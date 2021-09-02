У 2030 році кількість людей на планеті збільшиться на мільярд. У 2050 році у світі проживатиме 9,7 млрд осіб, а у 2100-му – 11,2 млрд.

Такий прогноз озвучили фахівці ООН, а також назвали країну, де кількість людей зростає найшвидшими темпами.

Всупереч стереотипам, це не Китай і не Індія.

– Найшвидшими темпами зростає число жителів у Нігерії. До 2050 року ця країна перейде з нинішньої сьомої сходинки за чисельністю населення у світі на третю і випередить за цим показником США, – уточнюють в організації.

За нинішніми даними, у Нігерії проживає 212 млн осіб, у США – 334 млн.

В Україні ж спостерігається протилежна динаміка. Згідно з даними Держстату, у країні наразі проживає наразі понад 41,3 млн людей.

За останні десятиліття у державі значно впала народжуваність і зросла смертність серед населення. Коронавірус також вплинув на ці показники. Крім того, фіксується загальне старіння населення.

Джерело: ООН