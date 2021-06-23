Вже три області України не відповідають показникам зеленої зони карантинних обмежень. Рівень охоплення діагностичним тестуванням у них нижчий за визначений постановою Кабінету міністрів

Тестуванням має бути охоплено більше ніж 300 на 100 тис. жителів.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, у Київській області цей показник становить 287 на 100 тис., у Кіровоградській – 297 і в Черкаській – 291. Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Більше того, у Києві рівень захворюваності становить 85 осіб, що перевищує показник – менше 75 на 100 тис. населення.

Але на 23 червня вся країна як і раніше перебуває в зеленій зоні карантину.

Всього в Україні за минулу добу виявили 835 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків коронавірусу в Києві, Львівській та Донецькій областях.

Вчора в Україні показник нових випадків коронавірусу з початку року був мінімальним – менше 300 випадків, а сьогодні вже на 500 заражень більше.

Вчора госпіталізували 419 осіб, померли 70 осіб, а одужали 2 292 пацієнти. Протестували методом ПЛР – 26 280 осіб, методом ІФА – 8 135 осіб, експрес-тестами – 13 782 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована в м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) і Рівненській (38) областях.

Нагадаємо, вчора в Україні було тільки дві області, що не відповідали показникам зеленої зони карантинних обмежень.