Дослідники госпіталю Джона Гопкінса у США знайшли докази, що природне з’єднання фарнезол, виявлене в травах, ягодах і фруктах, запобігає і лікує пошкодження мозку, пов’язане з хворобою Паркінсона.

– Наші експерименти показали перспективність фарнезолу в ролі потенційного лікарського засобу для запобігання хворобі Паркінсона, – говорить професор неврології медичного факультету Тед Доусон.

Дослідники визначили потенціал фарнезолу шляхом скринінгу великої бібліотеки ліків, щоб знайти ті, які інгібують PARIS.

PARIS – це білок, який, накопичуючись у мозку, уповільнює виробництво іншого білка, що захищає клітини мозку від пошкодження реактивними молекулами кисню. В іншому разі дофамінові нейрони відмирають, що призводить до когнітивних і фізичних змін, пов’язаних із хворобою Паркінсона.

Дослідники виявили, що миші, які отримували фарнезол, краще впоралися з тестом на силу і координацію, розробленим для виявлення прогресування симптомів хвороби Паркінсона.

Під час хімічних експериментів дослідники підтвердили, що фарнезол, зв’язується з PARIS і змінює його форму таким чином, що він більше не може заважати виробленню білків, що захищають мозок.

Хоча наразі необхідні додаткові дослідження, але Доусон та його команда сподіваються, що коли-небудь фарнезол можна буде використовувати для створення методів лікування, які запобігають або повертають назад пошкодження мозку, викликане хворобою Паркінсона.