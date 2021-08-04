У вівторок, 3 серпня, до Турківської лікарні госпіталізували 60-річну жінку, яку вкусила змія.

У Львівській обласній державній адміністрації повідомили, що це сталося близько п’ятої години вечора у селі Верхнє Гусине Боринської громади.

Місцеву жительку змія вкусила у передпліччя.

Жінці надають допомогу в Турківській лікарні. Попередньо відомо, що вона перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Щороку жертвами зміїних укусів стають десятки людей. Причинами стає необачність або нерозважливість.

Так, 10 липня до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру потрапила 13-річна дівчинка з Турківського району, яка збирала суниці і не побачила змію. А та вкусила дитину за ногу. Дівчина потрапила до реанімації.

У цьому ж центрі лікувався 12-річний мешканець Яворівського району, якого вкусила гадюка. Стан хлопця, за словами лікарів, був важким, але не критичним. З гадюкою хлопець зіткнувся у дворі.

У трьох різних районах Івано-Франківської області 8 липня постраждало одразу троє дітей. Всі вони були госпіталізовані і потрапили до реанімації у важкому стані.

Нині відпочинок на природі може обернутися бідою. Лише на Львівщині за останні два тижні змії покусали з десяток людей. Також плазуни почали пробиратися до людських домівок. Зазвичай змії не нападають першими, але у разі загрози – захищаються. Тож, відпочиваючи на природі, варто ходити протоптаними стежками, уважно дивитися під ноги і водити перед собою палицею, щоб відлякати плазунів у траві. Якщо змія вкусила, потрібно швидко звернутися по медичну допомогу.