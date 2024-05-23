Існує думка, що вейпінг безпечніший за куріння звичайних цигарок. Науковці з’ясували, чи справді це так.

Чи викликає вейпінг рак легень

Вчені з Сеульського національного університету в Кореї проаналізували дані більше чотирьох мільйонів людей.

Найбільше дослідники звертали увагу на ризик розвитку раку легень та смерть від нього у користувачів електронних сигарет.

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В результаті, з’ясувалось, що курці звичайних цигарок, які перейшли на вейп, мали вищий ризик розвитку раку легень порівняно з тими, хто його не використовував.

Як вейп впливає на розвиток раку

Учені припускають, що ризиків більшає через високий рівень токсичних речовин та канцерогенів, які утворюються при нагрівання вейпів. Серед них формальдегід та ацетальдегід.

Дослідники закликають розробити суворі регуляторні заходи для контролю за складом та безпекою рідин для вейпу.

Науковці наголошують, що необхідні подальші дослідження для оцінки довгострокових наслідків вепінгу.

Джерело: ATS Journal