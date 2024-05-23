Чим корисна рукола: властивості та протипоказання

Чудовий листовий овоч з родини капустяних – популярний інгредієнт салатів, сендвічів та інших страв.

Характерний пряний, трохи гіркуватий смак надає їжі особливого аромату. Чим корисна рукола і які має протипоказання – у матеріалі Фактів ICTV.

Рукола: корисні властивості

Рукола — продукт, багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Вона має протизапальні властивості, покращує травлення та може допомогти у зниженні ваги.

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Вітамін K необхідний для здоров’я кісток і нормального згортання крові. Вітамін C підсилює імунну систему, сприяє засвоєнню заліза та діє як антиоксидант. Вітамін A підтримує зір, здоров’я шкіри та імунну функцію.

Фолієва кислота сприяє здоровому розвитку плоду під час вагітності. Кальцій, магній і калій сприяють здоров’ю кісток, м’язів і серцево-судинної системи.

Глюкозинолати стимулюють роботу печінки, тому рукола сприяє виведенню токсинів з організму. Крім того, вони борються з вільними радикалами та знижують ризик розвитку ракових захворювань.

Клітковина сприяє нормальній роботі кишківника, запобігає закрепам та зниженню ваги. А завдяки флавоноїдам, котрі захищають клітини серцево-судинної системи від пошкоджень, не виникає запалень.

Протипоказання

Проте у деяких людей може бути алергія на руколу: свербіж, висипання, набряк або утруднене дихання. Також через високий вміст вітаміну K рукола може впливати на ефективність ліків, що розріджують кров.

Крім того, рукола може знижувати артеріальний тиск, тому людям з низьким тиском слід вживати її з обережністю.

Отже, рукола – це низькокалорійний продукт, багатий на поживні речовини. Однак тим, хто має вищезазначені проблеми, варто проконсультуватися з лікарем перед тим, як додавати овоч до свого раціону.

Джерело: FarmEasy