Сочевиця — це бобова культура, яка має вигляд сплюснутого гороху. Відомо про сім видів бобових, проте в Україні можна зустріти чотири: червону (помаранчеву), зелену, чорну та коричневу.

Сочевиця невелика за розміром, тому вариться швидко й не потребує попереднього замочування. Бобові можна смажити, тушкувати та запікати. Вони добре поєднуються з багатьма прянощами. А ще сочевиця надзвичайно корисна та поживна.

Факти ICTV розповідають, чим саме корисна сочевиця та які страви з неї можна приготувати.

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Чим корисна сочевиця — користь і шкода

Сочевицю вважають доступним мультимінеральним комплексом. У ній міститься 120% добової норми фолієвої кислоти і такі потрібні для нашого організму мікроелементи, як селен, бор, молібден, кремній, кобальт, нікель. Також дослідження показали, що сочевиця не накопичує токсини й радіонукліди. Тому її можна вважати екопродуктом.

Чим же корисна сочевиця та який вплив має на організм:

Покращує травлення — бобові багаті на пребіотичні волокна, які покращують травлення й підживлюють корисні бактерії кишківника.

Контролює рівень цукру в крові — сочевиця має низький глікемічний індекс (ГІ), який уповільнює швидкість виділення енергії. Це допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

Поживна — великий вміст клітковини робить страви дуже ситними, що допомагає контролювати апетит.

Оздоровлює серце — фолієва кислота і калій у складі роблять сочевицю чудовим продуктом для підтримки серця, контролю рівня холестерину та артеріального тиску. Залізо та вітамін В1 допомагають підтримувати стале серцебиття.

Відмінне джерело рослинного білка — сочевиця третя за вмістом білка серед усіх бобових і є чудовою альтернативою м’ясу або рибі.

Заспокоює нерви — до складу входять амінокислоти, які допомагають організму виробляти гормон щастя – серотонін.

Як бачимо, ці бобові мають великий позитивний вплив на організм. Та чи є протипоказання в сочевиці?

Як зазначають дієтологи, бобові є здоровим доповненням до збалансованого раціону. Проте сочевиця містить природні сполуки, які називають антиелементами. До них належить фітинова кислота, яка зв’язується із залізом та цинком і ускладнює засвоєння цих мінералів організмом. Зменшити вплив антиелементів можна шляхом замочування сочевиці.

Також була зареєстрована алергія на цей вид бобових. Людям, які мають алергію на нут чи горох, треба бути обережними, вживаючи страви з сочевиці.

З обережністю сочевицю варто споживати людям, які страждають на розлади шлунка та кишківника, метеоризм, і мають проблеми з нирками.

Які вітаміни містяться в сочевиці

Сочевиця — це одне з найкращих джерел рослинного білка (24 г на 100 г) та лідер за вмістом заліза (12 мг). Це справжнє джерело вітамінів групи А, В, Е, РР, а також необхідних організму мікроелементів — йод, цинк, сірка, марганець, мідь тощо.

Крім того, сочевиця містить клітковину, Омега-6, ненасичені жирні кислоти Омега-3 та натуральні цукри.

Через багатий вітамінний склад і дуже низьку калорійність її часто споживають люди, що дотримуються здорового харчування.

Наприклад, у 100 г зеленої або коричневої сочевиці міститься:

8,8 г білка;

0,7 г жиру;

3,5 мг заліза;

40 мкг селену;

16,9 г вуглеводів;

30 мкг фолієвої кислоти;

поживність 105 ккал/446 кДж.

Що можна приготувати з сочевиці

Сочевиця містить лише 2% жирів і вуглеводів, тому входить до складу багатьох дієт. Це справжня знахідка для вегетаріанців та чудова заміна м’ясу.

Сочевиця ідеально підходить для приготування перших страв, крем-супів. Вона швидко вариться та легко подрібнюється. Під час варіння можна використовувати не звичайну воду, а грибний, м’ясний чи овочевий бульйон. До готової страви можна додати часник, цибулю або ароматні спеції.

Також сочевицю можна додавати в салати, робити пироги, котлети, паштет та хумус. Вона добре поєднується з овочами, тому стане прекрасним інгредієнтом для рагу.

Сочевиця добре поєднується з різними оліями, вершковими соусами, сирами, зеленню та спеціями, як-от імбир, перець чилі, карі, куркума, базилік, шафран.