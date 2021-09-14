У Великій Британії починається випробування нового методу ранньої діагностики більш ніж 50 різновидів раку. Вчені прагнуть виявляти хворобу ще до появи перших симптомів за допомогою аналізу крові.

Дослідження триватиме два роки, у ньому братимуть участь 140 тис. добровольців у віці від 50 до 77 років.

У них двічі братимуть кров на аналізи з інтервалом у рік. Тест застосують лише до однієї половини зразків. Друга половина – для контролю за ефективністю тесту.

– Тест може здійснити революцію в діагностиці раку, – заявив керівник програми, професор онкології Королівського коледжу в Лондоні професор Пітер Сасіені. – Ми беремось за роботу із натхненням.

Якщо рак вдасться виявити на ранній стадії, це збільшує шанси на одужання.

Наразі рак діагностують, досліджуючи тканини (біопсія). До цього методу вдаються, коли вже є симптоми захворювання. Але його складно застосовувати у деяких випадках (рак легень, сечового міхура, простати).

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Новий метод заснований на виявленні в крові фрагментів ДНК ракових клітин.

Вчені всього світу намагаються знайти спосіб діагностувати рак за аналізом крові, але всі роботи раніше були тільки дослідницькими.

– Зараз ми розпочинаємо розгорнуте випробування, наймасштабніше в історії, – заявила директор з онкології Національної служби охорони здоров’я Англії Келлі Палмер. – Новий метод особливо перспективний для діагностики тих видів раку, які довго не виявляють явних ознак і симптомів.

У Британії найпоширенішим онкологічним захворюванням є рак легенів, на який припадає 20% всіх смертей. Злоякісні пухлини легень, сечового міхура, простати і грудей сукупно спричиняють 45% смертей.

Онкологія у 2021 році забрала життя 36 441 громадянина України. Майже половина онкозахворювань виявляється на пізніх стадіях, коли медицина уже безсила що-небудь зробити.