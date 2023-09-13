Дієтологи назвали п’ять дієвих засобів, щоб прискорити метаболізм і позбутися зайвої ваги.

У цей перелік потрапили зелений та імбирний чаї, лимонна вода, яблучний оцет і напій з чайного гриба.

– Швидкість метаболізму залежить від декількох факторів, зокрема від генетики, віку і м’язової маси, – говорить доктор Анкіт Потдар, консультант із загальної хірургії лікарні в Махараштрі.

За словами лікаря, метаболізм має тенденцію до зниження з віком.

Зараз дивляться

Проте можна все ж з допомогою природних засобів прискорити його, щоб впоратися із зайвою вагою.

Доктор Потдар назвав п’ять напоїв і добавок до напоїв, які точно вас не розчарують.

Зелений чай

Є причина, з якої зелений чай і втрата ваги йдуть поруч. Він містить катехіни – антиоксиданти, які прискорюють обмін речовин. Випивайте чашку – дві зеленого чаю щодня, щоб насолодитися його перевагами.

Яблучний оцет

Змішайте столову ложку яблучного оцту з водою і пийте перед їжею. Це може допомогти прискорити спалювання жиру і знизити апетит, тому ви не будете вживати нездорові закуски.

Лимонна вода

Лимони, крім усього іншого, багаті на вітамін С, тому можуть допомогти поліпшити обмін речовин і підтримати детоксикацію в організмі.

Імбирний чай

Імбир має термогенні властивості, а це означає, що він може трохи підвищувати температуру тіла і тим самим прискорювати обмін речовин. Додавайте його в чай, щоб отримати найбільшу користь.

Напій з чайного гриба

Цей ферментований напій, приготований з чаю, цукру і симбіотичної культури бактерій і дріжджів, багатий на пробіотики й антиоксиданти. Він сприяє детоксикації та покращує травлення, а це сприяє посиленню метаболізму.

Доктор Потдар також назвав продукти, які, навпаки, сповільнюють метаболізм і від яких варто відмовитися, коли боретеся із зайвою вагою. До них належать білий хліб, білий рис, макарони та випічка, смажені продукти, чипси, печиво, фастфуд і алкоголь.

Джерело: Health Shots