Учені з Університету штату Північна Кароліна в США заявили, що результати їхніх досліджень підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між спостереженням за птахами та психічним здоров’ям.

Птахи мають зв’язок із нашими душами

Ба більше, дослідники переконують, що вплив птахів на наше ментальне здоров’я значно більший, аніж інших форм природи.

Для дослідження 120 учасників експерименту були випадковим чином розподілені на три групи. Одні спостерігали за птахами в природному середовищі протягом 30 хв один раз на тиждень п’ять тижнів поспіль. Друга група просто гуляла парками стільки ж саме часу щотижня. І третя, контрольна група, продовжувала жити своїм звичним життям.

Зараз дивляться

Психічне благополуччя та рівень дистресу вивчали за допомогою опитувань учасників до та після п’ятитижневого експерименту.

Дослідники виявили, що спостереження за птахами в середньому покращує самопочуття на 12,1%. У тих, хто просто гуляв на природі, воно також покращувалося, та лише на 6,9%.

У контрольній групі самопочуття поліпшилося лише на 2,6%.

Рівень тривожності спостерігачів за птахами також знизився на 13,7%, у тих, хто просто гуляв на природі – на 6,9%.

Що більше різних птахів, то більше задоволення життям

– Загалом будь-який контакт із природою приносить користь для здоров’я, але контакт із біорізноманіттям, особливо птахами, може бути неймовірним, – зазначив доктор Лінкольн Ларсон.

За словами Ларсона, пошук птахів між гілок змушує нас безпосередньо спілкуватися з природою, а не просто перебувати в ній.

Щодо біорізноманіття, доктор Ларсон просто ще раз підтвердив результати досліджень 2017-го і 2021 років.

Перше виявило, що більша кількість птахів трапляється людині у другій половині дня, то менший ризик безсоння тривоги, депресії.

Дослідження 2021 року, проведене німецькими дослідниками з Університету Гете і Кільського університету, виявило, що збільшення біорізноманіття птахів у певній місцевості пов’язане з підвищеною задоволеністю життям населення цієї місцини.