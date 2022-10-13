Згідно зі звітом уряду Нової Зеландії, кожна третя з чотирьох риб отруєна мікропластиком, величезна частина місцевих морських птахів знаходиться під загрозою зникнення, а потеплілі океани стають непридатними для проживання місцевих видів.

Міністерством охорони навколишнього середовища було встановлено, що 90% місцевих морських птахів, 82% місцевих куликів, 81% оцінених видів морських безхребетних і 22% видів морських ссавців класифіковані як такі, що знаходяться під загрозою зникнення.

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– Стан наших океанів погіршується загрозливими темпами, і ми ризикуємо назавжди втратити дорогоцінні місця проживання, — заявила представник Партії зелених Ежені Сейдж.

Міністр навколишнього середовища Девід Паркер вказав на план скорочення викидів, заборону на одноразові пластикові пакети та плани управління прісною водою щодо зниження навантаження на екологію океану.