Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Вакцинація

Слідом за Британією і США: в ЄС схвалили дві оновлені Covid-вакцини проти Омікрону

2 Вересня 2022, 10:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ЕМА
Джерело: Depositphotos

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер, 1 вересня, рекомендувало до застосування дві оновлені Covid-вакцини проти підваріантів Омікрону виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

Про це повідомила пресслужба EMA.

– Вакцини адаптовані на основі оригінальних, вже схвалених до використання в ЄС, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
дітиСезон епідемії близько: захистити себе і рідних від Covid-19, протипоказання до вакцинації

Зараз дивляться

Зазначається, що проаналізовані ЕМА Biontech і Moderna забезпечують сильну імунну відповідь на варіант Омікрону ВА.1 і оригінальний варіант SARS-CoV-2 у раніше вакцинованих людей.

Побічні ефекти після введення препаратів відповідали тим, що спостерігалися у випадку оригінальних вакцин, і були нетривалими, що дало медичному регулятору підстави говорити про безпеку вакцин.

Нагадаємо, що днем раніше, 31 серпня, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) також санкціонувало першу модернізацію вакцин проти Covid-19 з моменту їхнього розгортання в кінці 2020 року.

Але першою, ще 15 серпня, це зробила Велика Британія.

Джерело: ЕМА

Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Вакцини Евросоюз Коронавирус Covid-19 Омікрон Штам Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь