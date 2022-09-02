Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер, 1 вересня, рекомендувало до застосування дві оновлені Covid-вакцини проти підваріантів Омікрону виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

Про це повідомила пресслужба EMA.

– Вакцини адаптовані на основі оригінальних, вже схвалених до використання в ЄС, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що проаналізовані ЕМА Biontech і Moderna забезпечують сильну імунну відповідь на варіант Омікрону ВА.1 і оригінальний варіант SARS-CoV-2 у раніше вакцинованих людей.

Побічні ефекти після введення препаратів відповідали тим, що спостерігалися у випадку оригінальних вакцин, і були нетривалими, що дало медичному регулятору підстави говорити про безпеку вакцин.

Нагадаємо, що днем раніше, 31 серпня, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) також санкціонувало першу модернізацію вакцин проти Covid-19 з моменту їхнього розгортання в кінці 2020 року.

Але першою, ще 15 серпня, це зробила Велика Британія.

Джерело: ЕМА