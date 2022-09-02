Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 1 сентября, рекомендовало к применению две обновленные Covid-вакцины против подвариантов Омикрона производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Об этом сообщила пресс-служба EMA.

— Вакцины адаптированы на основе оригинальных, уже одобренных к использованию в ЕС, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проанализированные ЕМА вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna обеспечивают сильный иммунный ответ на вариант Омикрона ВА.1 и оригинальный вариант SARS-CoV-2 у ранее вакцинированных людей.

Побочные эффекты после введения препаратов соответствовали тем, что наблюдались в случае оригинальных вакцин, и были непродолжительными, что дало медицинскому регулятору основания говорить о безопасности вакцин.

Напомним, что днем ранее, 31 августа, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также санкционировало первую модернизацию вакцин против Covid-19 с момента их развертывания в конце 2020 года.

Но первой, еще 15 августа, это сделала Великобритания.

Источник: ЕМА