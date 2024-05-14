Штучні замінники цукру у поєднанні з іншими інгредієнтами їжі можуть негативно впливати на метаболізм організму – до такого висновку дійшли науковці, які виявили несподівані властивості підсолоджувачів.

Неотам

За результатами дослідження, високі дози популярного замінника цукру, що входить до складу багатьох продуктів харчування, зокрема консервованих фруктів, желе, газованих напоїв та солодощів, можуть спричинити шкоду мікробіому кишківника та збільшити схильність до захворювань та інфекцій.

Аспартам

Цей підсолоджувач став одним із найпоширеніших у різних продуктах харчування: від дієтичних напоїв до морозива та жувальної гумки. Однак основний недолік замінника полягає в тому, що він розпадається під час нагрівання.

Зараз дивляться

Деякі дослідження, проведені на тваринах, вказують на зв’язок між великими дозами аспартаму та ризиком виникнення певних видів раку, серцево-судинних захворювань і навіть неврологічних хвороб через вміст фенілаланіну, що утворюється під час метаболізму аспартаму.

Ацесульфам калію

Вперше його почали використовувати наприкінці 1980-х років у дієтичних напоях, заправках для салатів, джемах, морозиві, зубній пасті тощо.

Дослідники застерігають, що він може впливати на гормональні процеси, що регулюють рівень цукру в крові. Тобто ацесульфам калію здатний не лише збільшувати вагу, а ще й викликати діабет ІІ типу.

Сукралоза

Експерименти, які проводили минулого року, вказали на можливість пошкодження ДНК кишківника.

Сахарин

Ще один штучний підсолоджувач, відкритий у 1879 році, пов’язували з раком сечового міхура у щурів.

Майбутні дослідження допоможуть науковцям систематизувати знання та з’ясувати найбільш вразливих людей, схильних до негативного впливу замінників цукру.