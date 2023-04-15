Великдень – це одне з найбільших релігійних свят в культурі різних країн. Святкування цього дня часто пов’язане зі зустріччю родини та друзів за столом.

Попри радість та святковий настрій, застілля може призвести до переїдання, що спровокує важкість та біль у шлунку.

Про те, як святкувати Великдень без шкоди для здоров’я та яких порад слід дотримуватися розповіла лікарка та health-експерт Уляна Вернер.

За даними Національного інституту ожиріння та діабету, переїдання може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, таких як ожиріння, діабет та серцево-судинні захворювання.

Перш за все, дослідження показують, що розумне харчування перед застіллям може допомогти зменшити кількість їжі, яку людина з’їдає за столом.

Перша порада. Намагайтесь не пропустити сніданок в цей святковий день. Можна обрати яйця, які багаті на білки, а також гречку або інші цільні злаки, які містять вуглеводи та вітаміни групи В.

Овочі та фрукти також можуть стати хорошим доповненням до вашого сніданку, забезпечуючи необхідну дозу вітамінів та мінералів.

Друга порада – оберіть корисні страви. Згідно з дослідженнями, велика кількість овочів та фруктів на столі зменшує кількість з’їденої жирної їжі. Білкові продукти також допомагають довше зберігати відчуття насиченості. Наприклад, можна включити до свого обіду салат зі свіжих овочів, рибу або м’ясо з низьким вмістом жиру.

Третя порада – їжте повільно та насолоджуйтеся їжею. Повільне жування допомагає зберегти насиченість та зменшити кількість з’їдених страв. Намагайтеся їсти повільно та уважно, щоб відчути ситість.

Не беріть зайві порції. Після того, як ви поїли, почекайте кілька хвилин, це дозволить вашому організму зрозуміти, чи потрібні вам додаткові поживні речовини.

Якщо ви все ще відчуваєте голод, спробуйте з’їсти невелику порцію фруктів або овочів, які допоможуть вам відчути ситість та нададуть вашому організму додаткову клітковину.

Четверта порада – не забувайте про воду. Важливо пити достатню кількість води під час святкування Великодня, оскільки вода допомагає зберегти належний рівень гідратації тіла та зменшити відчуття голоду.

Намагайтеся пити достатньо протягом усього дня та уникати солодких напоїв та алкоголю, які можуть призвести до погіршення самопочуття.

П’ята порада – не забувайте про фізичну активність. Заплануйте прогулянку з родиною або друзями, візьміть участь в іграх з дітьми або влаштуйте сімейні спортивні змагання.

Навіть невелика фізична активність може підняти настрій та поліпшити самопочуття. Також, не варто недооцінювати відпочинок, святкування Великодня може бути напруженим та втомлюючим, тому важливо знайти час для релаксу та насолодитись природою.

Свято може бути смачним та корисним, якщо приділити увагу своєму харчуванню та розумно вибрати страви для святкового столу.

Узагалі, важливо зберігати баланс між насолодою від їжі та збереженням здоров’я під час святкування.

Плануйте своє харчування, обирайте корисні страви, зберігайте розумні порції та не забувайте про фізичну активність. Таким чином, ви зможете провести Великдень з користю для здоров’я та насолодитися святом без жодних наслідків для вашого організму.