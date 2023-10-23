У Національній службі здоров’я України нагадали термін дії електронного рецепта на різні групи лікарських препаратів.

– Трапляються випадки, коли потрібних за е-рецептом ліків може не бути в аптеці. Тоді їх можуть запропонувати замовити в іншій аптеці. Ось чому важливо знати термін дії рецепта, – йдеться в повідомленні.

Термін дії електронного рецепта тепер становить:

Зараз дивляться

10 календарних днів – на наркотичні лікарські засоби;

30 календарних днів – на ліки за програмою реімбурсації (Доступні ліки);

90 календарних днів – на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Відлік починається з дати створення такого е-рецепта (тобто коли лікар поставив електронний підпис). Тож цього часу буде цілком достатньо, щоб отримати ліки в аптеці.

Нагадуємо, що тепер в Україні перший електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити тільки в разі гострих або хронічних захворювань.