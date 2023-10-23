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У кожних ліків свій термін: скільки днів діє електронний рецепт

23 Жовтня 2023, 15:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Pixabay

У Національній службі здоров’я України нагадали термін дії електронного рецепта на різні групи лікарських препаратів.

– Трапляються випадки, коли потрібних за е-рецептом ліків може не бути в аптеці. Тоді їх можуть запропонувати замовити в іншій аптеці. Ось чому важливо знати термін дії рецепта, – йдеться в повідомленні.

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Термін дії електронного рецепта тепер становить:

Зараз дивляться
  • 10 календарних днів – на наркотичні лікарські засоби;
  • 30 календарних днів – на ліки за програмою реімбурсації (Доступні ліки);
  • 90 календарних днів – на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Відлік починається з дати створення такого е-рецепта (тобто коли лікар поставив електронний підпис). Тож цього часу буде цілком достатньо, щоб отримати ліки в аптеці.

Нагадуємо, що тепер в Україні перший електронний рецепт можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити тільки в разі гострих або хронічних захворювань.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Доступні ліки Ліки Рецепти
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