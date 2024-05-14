Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розповіли про те, що психіатрична допомога в нашій країні може бути надана вдома.

– Ідеться про пацієнтів із розладами психіки та поведінки, які не мають гострого перебігу захворювання і потребують спостереження з боку психіатра, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього в Програмі медичних гарантій передбачено пакет “Психіатрична допомога дорослим і дітям, що надається мобільними мультидисциплінарними командами”.

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Мобільні мультидисциплінарні команди

Як розповіли в НСЗУ, мобільні команди виїжджають до пацієнтів із розладами психіки та поведінки туди, де вони перебувають.

До складу мобільної мультидисциплінарної команди входять психіатр (і дитячий психіатр за умови надання допомоги дітям), психолог або психотерапевт і медична сестра. Такі команди орієнтовані на надання допомоги пацієнтам, виписаним після стаціонарного лікування.

Що безкоштовно отримують пацієнти

У межах названого пакета Програми медгарантій пацієнти безоплатно отримують:

огляд мультидисциплінарної команди та надання психіатричної та психосоціальної допомоги;

формування індивідуального плану лікування та реабілітації;

підтримку в дотриманні плану лікування та реабілітації, моніторинг побічних дій ліків і корекцію лікування в разі потреби;

оцінку соматичного стану та видачу е-направлень (за наявності показань) для надання спеціалізованої медичної допомоги.

Як отримати допомогу

Щоб отримати послуги мобільної мультидисциплінарної команди медиків на дому, необхідно:

мати направлення лікаря, з яким підписано декларацію або направлення психіатра. Також у пацієнта має бути встановлений діагноз психічного або неврологічного розладу;

зі скеруванням слід звернутися до того медичного закладу, який має договір із НСЗУ за вищезазначеним пакетом. У 2024 році 68 медичних закладів уклали договір з НСЗУ за цим пакетом.

Джерело: НСЗУ