Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Універсальна та ефективна діагностика: як в Україні пройти гастроскопію безкоштовно

19 Липня 2022, 13:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
поради
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали розгорнуту інформацію, як можна пройти безкоштовно гастроскопію.

– Езофагогастродуоденоскопія або гастроскопія – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального приладу – ендоскопа, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що гастроскопія дозволяє оглянути внутрішні стінки цих органів, ввести ліки і взяти біоматеріали для дослідження.

Читайте також:
сторонні предметиУ шлунку, кишківнику і не тільки: де і які сторонні тіла знаходять медики

Зараз дивляться

За словами медиків, за допомогою гастроскопії можна виявити онкологічні захворювання органів травлення на ранніх стадіях. Тому дослідження входить до переліку пріоритетних у програмі медичних гарантій і безоплатно для пацієнтів віком понад 50 років.

Повідомляється, що якщо пацієнту виповнилося 50 років, він може звернутися до свого сімейного або лікаря і отримати направлення. Після цього потрібно записатися на процедуру в медичний заклад, що має договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за напрямом “Езофагогастродуоденоскопія”.

Якщо пацієнту ще не виповнилося 50 років, але лікар вважає за необхідне проведення такого дослідження, він видає направлення – і гастроскопія теж буде безкоштовною. Необхідно лише записатися до медзакладу, який надає амбулаторні послуги за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання.

Якщо потреба в гастроскопії виникла під час стаціонарного лікування, окремо її оплачувати також не потрібно, оскільки вартість процедури покриває НСЗУ.

Необхідний медичний заклад можна знайти, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

При процедурі пацієнтам гарантується:

  • консультація лікаря;
  • місцева або загальна анестезія;
  • аналіз і опис результатів;
  • запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта за бажанням.

Більше про шість безкоштовних досліджень для раннього виявлення онкології можна дізнатися за цим посиланням.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь