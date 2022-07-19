Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали розгорнуту інформацію, як можна пройти безкоштовно гастроскопію.

– Езофагогастродуоденоскопія або гастроскопія – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального приладу – ендоскопа, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що гастроскопія дозволяє оглянути внутрішні стінки цих органів, ввести ліки і взяти біоматеріали для дослідження.

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За словами медиків, за допомогою гастроскопії можна виявити онкологічні захворювання органів травлення на ранніх стадіях. Тому дослідження входить до переліку пріоритетних у програмі медичних гарантій і безоплатно для пацієнтів віком понад 50 років.

Повідомляється, що якщо пацієнту виповнилося 50 років, він може звернутися до свого сімейного або лікаря і отримати направлення. Після цього потрібно записатися на процедуру в медичний заклад, що має договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за напрямом “Езофагогастродуоденоскопія”.

Якщо пацієнту ще не виповнилося 50 років, але лікар вважає за необхідне проведення такого дослідження, він видає направлення – і гастроскопія теж буде безкоштовною. Необхідно лише записатися до медзакладу, який надає амбулаторні послуги за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання.

Якщо потреба в гастроскопії виникла під час стаціонарного лікування, окремо її оплачувати також не потрібно, оскільки вартість процедури покриває НСЗУ.

Необхідний медичний заклад можна знайти, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

При процедурі пацієнтам гарантується:

консультація лікаря;

місцева або загальна анестезія;

аналіз і опис результатів;

запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта за бажанням.

Більше про шість безкоштовних досліджень для раннього виявлення онкології можна дізнатися за цим посиланням.