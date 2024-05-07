Перелік документів, які мають бути подані до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з метою встановлення (перегляду) інвалідності, врегульовано змінами до постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності”.

Реалії війни

– Унаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них становлять військовослужбовці, – йдеться в повідомленні МОЗ.

У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, які подаються пацієнтами для проходження медико-соціальної експертизи. Це дасть змогу зменшити навантаження на людей і скоротить строки оформлення документів для подачі в МСЕК.

Загальні документи

Отже, загальні документи, які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

Зараз дивляться

паспорт громадянина України (у разі пред’явлення паспорта громадянина України у формі “ID картки” також виписка з реєстру територіальної громади);

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов’язаного) або посвідчення про приписку до призовної дільниці чи довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;

для людей, щодо яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральні держави – довідка про перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи

Медичні документи, які подають лікарські консультативні комісії в МСЕК, такі:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання або стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його тяжкості;

план медичної, професійної та індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

МСЕК для військовослужбовців

Окремі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями. Так, тепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватимуть на підставі постанови ЛКК, оформленої довідкою ЛКК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ЛКК.

Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

У МОЗ нагадали, що проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання, отримати направлення на МСЕК можна екстериторіально, звернувшись у заклад охорону здоров’я (за місцем проходження лікування або до сімейного лікаря), де підготують відповідні документи.