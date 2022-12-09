На думку соціологів, близько 34% чоловіків не бажають мати дітей. Вони уникають не тільки їхнього народження, а й розмов на цю тему.

Чому так відбувається, і як жінці зрозуміти, чи готовий її партнер до батьківства, Фактам ICTV розповіла психолог Анна Деревянко.

– Дуже багато залежить від традицій та цінностей, які були закладені в чоловікові його сім’єю, оточенням, – каже психолог. – Якщо хлопчик ріс у щасливій родині, то він буде прагнути створити щось подібне і в своїй. І навпаки, чоловік, який пережив чимало дитячих травм, був позбавлений спілкування із турботливим та люблячим батьком, буде уникати навіть думок про власних дітей.

Незрілість

Зараз дивляться

Причиною того, що люди не бажають брати на себе відповідальність за народження та виховання дітей, можна назвати психологічну незрілість.

– Психологічний вік наших громадян, і не тільки чоловіків, 14-15 років, – стверджує Ганна Деревянко. – А це означає, що превалює підлітковий максималізм, бажання мати все й відразу, фантазії. Де вже тут знайти місце дітям, за яких потрібно відповідати?

Ось тому у багатьох людей дітородного віку і немає бажання мати дітей.

Дитячі травми

Багато чоловіків, що пережили в дитинстві велику втрату, психологічні травми, також не готові до цього.

Іноді при народженні молодшого брата або сестри батьки відсувають старшого сина на другий план. Він відчуває себе покинутим і непотрібним. Підсвідомо він не хоче такої долі своїм нащадкам.

Тільки усвідомивши, що йому потрібно змінитися, опрацьовуючи ці травми, він може прийти до бажання продовжити рід.

Нестача грошей

Багато чоловіків так входять в роль головного добувача в сім’ї, що починають вагатися, чи зможуть забезпечити дитині необхідне: харчування, розвиток, навчання.

Таким потрібно роз’яснювати, що малюкові не так вже й багато треба спочатку: молоко безкоштовне, ну, хіба що памперси. Всі дорогі прибамбаси – це більше для самих батьків, які не бажають мати вигляд гірше за інших.

Дитині ж найважливіше мати люблячих і дбайливих тата з мамою.

Розпещеність

Є такі особини, яких надто вже балували в дитинстві. Хлопчики, чиї бажання виконувалися за помахом чарівної палички, точно не готові до батьківства, бо ні з ким не збираються ділити увагу жінки.

Такі краще підуть до люблячої мами, коли дізнаються, що дружина вагітна, або ж відразу після народження малюка.

Сюди ж можна віднести тих, хто не нагулявся, і волелюбних егоцентристів, розпещених увагою жінок. Вони не готові ані до дітей, ані до обмежень, які прийдуть в їхнє життя з появою маленького.

Нелюбов

Якщо чоловік не любить жінку, то і дітей від неї не хоче. Навіть якщо у відносинах із нею все добре.

Йому просто комфортно на даний момент, у даному місці. І все. У своєму майбутньому він цю жінку не бачить поруч із собою, тому і прив’язуватися до неї за допомогою дітей не буде.

Тільки діалог

І от скажіть на милість, що робити жінкам, які бачать своє призначення у народженні дітей, їхньому вихованні і турботі про них?

Що робити, коли годинник цокає, молодість і здоров’я йдуть, а милий не мукає, як то кажуть, і не телиться? Як розпізнати, що партнер готовий або не готовий до народження дітей?

– Тут все залежить від мудрості та зрілості жінки, – підказує психолог. – Тільки спокійний, зважений діалог може спонукати партнера змінити своє ставлення до майбутніх дітей.

Поговоріть із чоловіком серйозно, відверто, без натяків, прямолінійно. Чоловіки не розуміють натяків, повірте. На фразу: Дорогий, нас скоро буде троє! він напевно відреагує так: Ми когось чекаємо на вечерю?

Ваше завдання: переконати чоловіка, що дитина – це новий етап його розвитку як особистості.

І головне, дайте висловитися партнеру. Тільки діалог, розмова двох може призвести до бажаного результату.

Якщо ж ваш чоловік уникає розмов про дітей, пирхає і дратується, він явно неготовий до їхньої появи. І тепер вам вирішувати, чи хочете ви чекати рік, два, десять років, поки він дозріє.

Може, доведеться звернутися до психолога, якщо милий буде розгублений і не зможе прийняти рішення самостійно.

Любов

Але якщо чоловік любить свою жінку, то ніякі установки, плани на покупку нової машини, яхти або отримання нової посади в компанії не завадять йому виконати ваше бажання народити дитя.

Такого чоловіка вагітність дружини перетворить на найтурботливішого чоловіка і найщасливішу ​​людину на Землі. В результаті народження малюка чоловік отримає новий як соціальний, так і особистісний статус (а це майже нова посада), у нього зросте почуття самоповаги, усвідомлення відповідальності за свій рід.

Зрештою, у розмові про чоловіків ми дійшли висновку, що все залежить від жінки. Отже, успішної розмови, дорогі подруги!