Як підготувати свій організм до занурення в ополонку

Водохреще вважається одним з найважливіших церковних свят. Традиційно цього дня люди занурюються в ополонку.

У народі існує повір’я, що таке занурення надає людям міцного здоров’я на цілий рік. Справді, купання в ополонці та ходіння босоніж по льоду може укріпити імунітет та застерегти від багатьох хвороб.

Але перш ніж занурюватися у крижану воду, потрібно знати головні правила цієї процедури. Факти ICTV підготували рекомендації, як правильно підготувати свій організм до занурення в ополонку.

Хто може занурюватися в ополонку

Організм абсолютно здорової людини здатний витримати одноразове пірнання у холодну воду. Але для непідготовленої людини різкий перепад температури може обернутися стресом. Тому, якщо ви впевнені у своєму здоров’ї, варто тільки підготуватися до занурення.

Купання в ополонці взимку може бути небезпечним для дітей до шести років, людей похилого віку та людей, які страждають на гострі та хронічні захворювання, а також людей у стані алкогольного сп’яніння.

Також не варто занурюватися тим, у кого проблеми із серцем, судинами головного мозку, аритмії, запальні захворювання статевої сфери, нирок та перенесений інфаркт чи інсульт.

Підготовка до занурення в ополонку

За три дні до занурення краще почати готувати організм до морозу. Це можна зробити в домашніх умовах, наприклад, прийняти контрастний душ. Перед процедурою необхідно зробити зарядку впродовж 5 хв. Потім увімкнути теплу воду і поступово робити її холоднішою, обливаючись знизу догори.

Загартовуватися таким способом варто впродовж 1-2 хв, 4-5 разів на день. Після процедури треба одягти теплий одяг та випити гарячого чаю.

За день до купання слід продовжити контрастний душ, але збільшити його час до 5 хв.

З дому варто підготувати всі необхідні речі – рушник, гарячий чай, теплий одяг, який можна швидко на себе накинути, теплі шкарпетки.

За дві години до занурення потрібно обов’язково щільно поїсти, адже у холодній воді тіло почне швидко витрачати всі ресурси на обігрів.

Занурення в ополонку

Варто купатися у спеціальних ополонках біля берега, бажано поблизу рятувальних станцій. Приходьте на ополонку з провідником.

Перед роздяганням і одяганням постеліть ковдру або газету собі під ноги. Роздягатися слід поступово, знизу вгору. Обов’язково перед купанням варто зробити активні фізичні вправи: нахили тулуба, присідання, стрибки тощо.

Заходити у воду слід поступово у середньому темпі. Потрібно вмити обличчя водою – це підготує організм до повного занурення.

Купання треба проводити швидко. А залишатися у воді варто не довше 3-5 секунд, людям, які практикують загартування водою роками, – не довше 1,5-2 хв.

Після виходу з ополонки

Після виходу з води слід швидко зняти мокрий одяг та обтертися махровим рушником. Потім одягтися – зверху донизу, варто одразу прикрити грудну клітку, щоб не захворіти.

Після того, як ви одяглися, треба знайти тепле приміщення та випити гарячого чаю або бульйону.

Чим корисне купання в ополонці взимку

організм омолоджується;

збільшується виробництво енергії, ендорфінів (гормонів щастя), з’являється відчуття радості;

покращується робота системи терморегуляції тіла;

активізується кровообіг, зокрема, в найдрібніших судинах – капілярах;

різко зростає виробництво імунних клітин, знижується ризик вірусних інфекцій;

краще починають працювати внутрішні органи, посилюється детоксикаційна функція печінки.

Щороку Водохреще святкують 19 січня. Цього дня свято відзначають християни, які дотримуються Юліанського календаря.

Але купатися в ополонці на це свято не обов’язково, християни вважають що, гріхи може змити будь-яка освячена вода.