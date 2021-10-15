Як позбутися печії: швидкі та смачні методи

Як швидко позбутися від печії
Неприємні симптоми печії зазвичай виникають через декілька хвилин після прийому їжі та тривають в середньому дві години. Головне під час нападу – швидко нейтралізувати біль. В цьому допоможуть наступні поради:
- Випийте води. Склянка води кімнатної температури знизить рівень кислотності у шлунку. Головне після цього не приймати горизонтальне положення.
- Сода. Розмішайте пів чайної ложки соди у 250 мл води. Випийте розчин маленькими ковтками. Постійно пити такий напій не варто, оскільки він негативно впливає на організм. Соду також заборонено приймати вагітним, жінкам, які годують, та людям з гіпертонією.
- Активоване вугілля. Вбирає залишки кислоти, тому зупиняє печію. Можна запити кілька таблеток водою, або ж розтовкти їх та розчинити у склянці молока.
Смачні способи позбавлення від печії
Виявляється, цього неприємного явища можна позбутися і приємними способами:
- Банани та ананаси. У їхньому складі є елементи, які усувають печію та зменшують больові відчуття. Ананасовий сік також корисний при різноманітних розладах травлення.
- Мигдаль. Цей горіх нейтралізує шлунковий сік. При перших симптомах достатньо з’їсти 10 штук мигдалю – і печія зникне за декілька хвилин. Допоможуть також грецькі горіхи, соняшникове та гарбузове насіння.
- Молоко. Достатньо близько 200 мл, щоб зменшити надлишкову кислотність. Але молоко допомагає лише на початкових стадіях захворювання.
Профілактика печії
Часта та сильна печія не турбуватимуть вас, якщо дотримуватися наступних правил:
- Зменшіть порції та їжте шість-сім разів на день з рівними інтервалами між прийомами їжі.
- Намагайтеся їсти повільно, ретельно пережовуючи кожен шматочок.
- Після ситного обіду не відпочивайте на дивані, а краще прогуляйтесь. Якщо немає можливості, сядьте на стілець зі спинкою.
- Обмежте в раціоні гостру, жирну, смажену, кислу їжу. Також варто відмовитися від помідорів, цукру, солодощів, кави, цитрусових фруктів, солодкої газованої води.
- Не зловживайте алкоголем та сигаретами.
- Відмовтесь від фізичних навантажень одразу після прийому їжі.
- Не надягайте одяг, який занадто обтягує.
Зверніться за медичною допомогою, якщо печія турбує вас кілька разів на тиждень. Можливо, причина в проблемах зі шлунково-кишковим трактом.
До речі, неправильне харчування – надмірне споживання солодощів та надто солоної їжі – є причиною кожної п’ятої смерті на планеті. Навіть куріння не впливає так вбивче.