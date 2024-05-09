Гіпертонія та гіпотонія є серйозними станами для здоров’я. Серед головних симптомів людина може помітити лише головний біль, тому важливо контролювати артеріальний тиск за допомогою спеціальних пристроїв.

Як правильно вимірювати тиск механічним тонометром – у матеріалі Фактів ICTV.

Як виміряти тиск ручним тонометром

Механічним тонометром проводять вимірювання тиску, прослуховуючи звуки пульсації крові за допомогою стетоскопа, розміщеного на ліктьовій артерії.

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Найкраще місце для вимірювань – плече. Обхват манжети має відповідати обсягу руки. Розмір можна визначити, вимірявши обхват між ключицею і ліктьовою ямкою.

Також важливо визначити, на якій руці проводити вимірювання. Для цього рекомендується провести тест, вимірюючи тиск по 10 разів на кожній руці з перервою. Далі слід порівняти дані та використовувати кінцівку з найвищими показниками.

Манжету потрібно зафіксувати на голій частині плеча, на 2 см вище ліктя. Важливо затягувати манжету рівномірно, щоб вона прилягала щільно. Правильне розташування манжети вирішально впливає на результати вимірювання.

Перед вимірюванням тиску рекомендується уникати факторів, як-от повний сечовий міхур, недосипання, фізична активність тощо.

Для отримання результатів рекомендується вимірювати тиск за однакових умов та часу доби двічі на день: вранці і ввечері.

Найкращі періоди – це приблизно з 7:00 до 9:00 та з 19:00 до 21:00. Щоб точність вимірювань була вищою, можна провести серію з трьох вимірів з інтервалом 20-30 хвилин, це особливо важливо для хворих на аритмію.

Як правильно міряти тиск механічним тонометром

Сідайте на стілець, спираючись на його спинку. Інколи вимірювання артеріального тиску проводять лежачи або стоячи.

Розслабтеся, не схрещуйте ноги.

Рука повинна лежати зігнутою на столі на рівні серця.

Якщо ви щойно активно рухалися, наприклад, піднімалися по сходах, слід посидіти протягом 5 хв перед вимірюванням.

Уникайте розмов.

Зафіксуйте фонендоскоп в вухах, а інший кінець накладіть під манжету в точці пульсації артерії.

Нагнітайте повітря в манжету за допомогою груші. Коли артерія перестане пульсувати, акуратно продовжуйте нагнітання до позначки в 200 мм.

Повільно розкручуйте вентиль і випускайте повітря, вслухаючись в удари серця. Коли пульсація стане чітко прослуховуватися на певному показнику – це верхній тиск, коли затихне – це нижній.

Після затихання пульсу повністю спустіть повітря з манжети. Не робіть пауз під час стравлювання повітря, розкручуйте вентиль з однаковою швидкістю. Під час фіксації показань тонометра цілком можливе відхилення в 2 мм.

Для перевірки точності показань тонометра зачекайте 3-5 хв і повторіть вимірювання. За будь-якої патології в роботі серця і судин може спостерігатися значна відмінність у показниках. У такому випадку негайно зверніться до лікаря для консультації та додаткового обстеження.

Джерело: Бережи себе