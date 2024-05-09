Гіпертонія та гіпотонія є серйозними станами для здоров’я. Серед головних симптомів людина може помітити лише головний біль, тому важливо контролювати артеріальний тиск за допомогою спеціальних пристроїв.
Як правильно вимірювати тиск механічним тонометром – у матеріалі Фактів ICTV.
Як виміряти тиск ручним тонометром
Механічним тонометром проводять вимірювання тиску, прослуховуючи звуки пульсації крові за допомогою стетоскопа, розміщеного на ліктьовій артерії.
Найкраще місце для вимірювань – плече. Обхват манжети має відповідати обсягу руки. Розмір можна визначити, вимірявши обхват між ключицею і ліктьовою ямкою.
Також важливо визначити, на якій руці проводити вимірювання. Для цього рекомендується провести тест, вимірюючи тиск по 10 разів на кожній руці з перервою. Далі слід порівняти дані та використовувати кінцівку з найвищими показниками.
Манжету потрібно зафіксувати на голій частині плеча, на 2 см вище ліктя. Важливо затягувати манжету рівномірно, щоб вона прилягала щільно. Правильне розташування манжети вирішально впливає на результати вимірювання.
Перед вимірюванням тиску рекомендується уникати факторів, як-от повний сечовий міхур, недосипання, фізична активність тощо.
Для отримання результатів рекомендується вимірювати тиск за однакових умов та часу доби двічі на день: вранці і ввечері.
Найкращі періоди – це приблизно з 7:00 до 9:00 та з 19:00 до 21:00. Щоб точність вимірювань була вищою, можна провести серію з трьох вимірів з інтервалом 20-30 хвилин, це особливо важливо для хворих на аритмію.
Як правильно міряти тиск механічним тонометром
- Сідайте на стілець, спираючись на його спинку. Інколи вимірювання артеріального тиску проводять лежачи або стоячи.
- Розслабтеся, не схрещуйте ноги.
- Рука повинна лежати зігнутою на столі на рівні серця.
- Якщо ви щойно активно рухалися, наприклад, піднімалися по сходах, слід посидіти протягом 5 хв перед вимірюванням.
- Уникайте розмов.
- Зафіксуйте фонендоскоп в вухах, а інший кінець накладіть під манжету в точці пульсації артерії.
- Нагнітайте повітря в манжету за допомогою груші. Коли артерія перестане пульсувати, акуратно продовжуйте нагнітання до позначки в 200 мм.
- Повільно розкручуйте вентиль і випускайте повітря, вслухаючись в удари серця. Коли пульсація стане чітко прослуховуватися на певному показнику – це верхній тиск, коли затихне – це нижній.
- Після затихання пульсу повністю спустіть повітря з манжети. Не робіть пауз під час стравлювання повітря, розкручуйте вентиль з однаковою швидкістю. Під час фіксації показань тонометра цілком можливе відхилення в 2 мм.
Для перевірки точності показань тонометра зачекайте 3-5 хв і повторіть вимірювання. За будь-якої патології в роботі серця і судин може спостерігатися значна відмінність у показниках. У такому випадку негайно зверніться до лікаря для консультації та додаткового обстеження.
Джерело: Бережи себе