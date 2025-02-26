Гипертония и гипотония являются серьезными состояниями для здоровья. Среди главных симптомов человек может заметить только головную боль, поэтому важно контролировать артериальное давление с помощью специальных устройств.

Как правильно измерять давление механическим тонометром — в материале Фактов ICTV.

Как измерить давление ручным тонометром

Механическим тонометром проводят измерения давления, прослушивая звуки пульсации крови с помощью стетоскопа, размещенного на локтевой артерии.

Лучшее место для измерений — плечо. Обхват манжеты должен соответствовать объему руки. Размер можно определить, измерив обхват между ключицей и локтевой ямкой.

Также важно определить, на какой руке проводить измерения. Для этого рекомендуется провести тест, измеряя давление по 10 раз на каждой руке с перерывом. Далее следует сравнить данные и использовать конечность с самыми высокими показателями.

Манжету нужно зафиксировать на голой части плеча, на 2 см выше локтя. Важно затягивать манжету равномерно, чтобы она прилегала плотно. Правильное расположение манжеты решающе влияет на результаты измерения.

Перед измерением давления рекомендуется избегать таких факторов, как полный мочевой пузырь, недосыпание, физическая активность и тому подобное.

Для получения результатов рекомендуется измерять давление при одинаковых условиях и времени суток дважды в день: утром и вечером.

Лучшие периоды — это примерно с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. Чтобы точность измерений была выше, можно провести серию из трех измерений с интервалом 20-30 минут, это особенно важно для больных аритмией.

Садитесь на стул, опираясь на его спинку. Иногда измерение артериального давления проводят лежа или стоя.

Расслабьтесь, не скрещивайте ноги.

Рука должна лежать согнутой на столе на уровне сердца.

Если вы только что активно двигались, например, поднимались по лестнице, следует посидеть в течение 5 мин. перед измерением.

Избегайте разговоров.

Зафиксируйте фонендоскоп в ушах, а другой конец наложите под манжету в точке пульсации артерии.

Нагнетайте воздух в манжету с помощью груши. Когда артерия перестанет пульсировать, аккуратно продолжайте нагнетание до отметки в 200 мм.

Медленно раскручивайте вентиль и выпускайте воздух, вслушиваясь в удары сердца. Когда пульсация станет четко прослушиваться на определенном показателе — это верхнее давление, когда затихнет — это нижнее.

После затихания пульса полностью спустите воздух из манжеты. Не делайте пауз во время стравливания воздуха, раскручивайте вентиль с одинаковой скоростью. При фиксации показаний тонометра допускается отклонение в 2 мм.

Для проверки точности показаний тонометра подождите 3-5 мин. и повторите измерение. При любой патологии в работе сердца и сосудов может наблюдаться значительное различие в показаниях. В таком случае немедленно обратитесь к врачу для консультации и дополнительного обследования.

Источник: Береги себя