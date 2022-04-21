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Збираємо великодній кошик – які страви варто приготувати до свята

21 Квітня 2022, 21:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Великдень
Джерело: Pixabay

До Великодня залишилося зовсім мало часу, і господині почали готувати страви до святкового кошика.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, які страви можна підготувати до свята.

  • Класична паска

Випічка є головним атрибутом свята.

  • Зіньківська ковбаса

Її основними інгредієнтами є свинина, кишки та прянощі. Треба пам’ятати, що м’ясо не має бути перекрученим, а дрібно нарізаним.

  • Великодній кекс з сиром

Кекс з ароматом лимонної цедри, ванільного цукру та ромової есенції не буде зайвим у великодньому кошику.

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  • Запечене сало з ромашкою

Сало можна запекти з квіточками ромашки. Його чудово доповнить міцна гірчиця чи гострий хрін.

  • Минтай у паніровці

Риба – ще одна страва, яку зазвичай кладуть у великодній кошик. Минтай у паніровці з манки готується просто, проте має гарний смак.

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  • Буженина з яблучним конфітюром

Треба взяти гарний шматок м’яса, додати прянощі та запекти в духовці. Рекомендується готувати з розмарином та часником, а за бажанням – додати ще кілька ложок натурального йогурту.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Великдень, Поради
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