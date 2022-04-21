До Великодня залишилося зовсім мало часу, і господині почали готувати страви до святкового кошика.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, які страви можна підготувати до свята.
- Класична паска
Випічка є головним атрибутом свята.
- Зіньківська ковбаса
Її основними інгредієнтами є свинина, кишки та прянощі. Треба пам’ятати, що м’ясо не має бути перекрученим, а дрібно нарізаним.
- Великодній кекс з сиром
Кекс з ароматом лимонної цедри, ванільного цукру та ромової есенції не буде зайвим у великодньому кошику.
- Запечене сало з ромашкою
Сало можна запекти з квіточками ромашки. Його чудово доповнить міцна гірчиця чи гострий хрін.
- Минтай у паніровці
Риба – ще одна страва, яку зазвичай кладуть у великодній кошик. Минтай у паніровці з манки готується просто, проте має гарний смак.
- Буженина з яблучним конфітюром
Треба взяти гарний шматок м’яса, додати прянощі та запекти в духовці. Рекомендується готувати з розмарином та часником, а за бажанням – додати ще кілька ложок натурального йогурту.
Джерело: Клопотенко