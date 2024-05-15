У пологовому будинку багатопрофільної Львівської обласної лікарні днями народився хлопчик вагою 4 кг 150 г і зростом 55см.

Три синочки і 8 донечок

Здавалося б, нічого незвичного – народився здоровий малюк, пологи минули без ускладнень, команда медиків спрацювала професійно та злагоджено.

Акушер-гінеколог Сергій Ігнатович каже, що будь-які пологи приймають тут дуже відповідально, адже під їхньою опікою – два життя. І кожні пологи наповнені надзвичайно теплими емоціями.

Але сьогодні у них особлива породілля.

Галині Цибак – 40 років. І це її 11-та дитина.

– Найстаршій моїй донечці – 20 років, а найменшому хлопчику – ось кілька днів від народження, – посміхається пані Галина.

Це третій синок у сім’ї Цибаків, ще мають 8 дівчаток. Родина найбільша у селі Вовче на Самбірщині.

Галина, каже, що відчувала турботу і приязнь медперсоналу весь час свого перебування в пологовому. І її синочка прийняли надійні лагідні руки.

Отже, житиме в любові й радості.

Джерело і фото: Львівська обласна клінічна лікарня