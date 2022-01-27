Після того, як ви перехворіли на Covid-19 можна здати аналізи на наявність антитіл саме до цієї інфекції.

Тут важливо розуміти не сам факт наявності антитіл, але їх кількість (титр). Подробиці – в коментарі лікаря-інфекціоніста Київської міської клінічної лікарні №17 Ігоря Савчука.

Маємо два класи антитіл або імуноглобулінів: M і G.

Імуноглобуліни М (IgM) можна виділити в аналізі крові через 7-8 днів після зараження коронавірусною інфекцією. Однак ці дані можуть мати значні похибки. Причиною тому – ряд факторів, серед яких: кількість часу, минулого з моменту зараження; формат забору біоматеріалу (людина зробила це сама вдома або ж йому доставили спеціальні набори додому).

Іншими словами, може статися так, що, не дивлячись на те, що людина реально перехворіла, аналіз на антитіла може показати негативний результат. Позитивним він буде тільки в тому випадку, якщо маємо справу з гострим перебігом інфекційного процесу.

Імуноглобуліни G (IgG) можна розпізнати з 10-11 дня від початку захворювання. Оскільки їх кількість (титр) починає зростати в геометричній прогресії, є сенс здавати аналіз через два тижні після зараження. Якщо імуноглобуліни G виявлені, це означає, що в організмі виробилися захисні антитіла. Щоб мати уявлення про ступінь стійкості імунітету до цієї інфекції, бажано повторити тест на імуноглобуліни G через два тижні. Це важливо для розуміння динаміки наростання антитіл. Чим динаміка активніше – тим краще. Але…

Навіть якщо аналізи дали позитивний результат, лікарі не дадуть гарантії того, що в подальшому пацієнт вже ніколи не підхопить коронавірусну інфекцію. Як правило, медики рекомендують здати тест через 6-8 місяців, щоб зрозуміти: титр антитіл знизився або залишився на колишньому рівні.