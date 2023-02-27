Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Він набуває чинності 27 лютого 202з року.

До програми реімбурсації включено 21 торгове найменування імуносупресивних лікарських засобів. 15 з них повністю безоплатні, шість – з частковою доплатою.

Щоб отримати призначення лікарських засобів та рецепти за програмою реімбурсації, потрібно звернутися до трасплант-координаторів в трансплантаційних центрах. Лікарські засоби за рецептами можна отримати в аптечних закладах, що уклали договір з НСЗУ.

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Увага! За програмою реімбурсації лікарі вказують міжнародну непатентовану назву, із зазначенням форми випуску та курсу лікування, а пацієнти в аптеках обирають ті торгові найменування, які їм потрібні.

Як у трансплантаційному періоді отримати ліки

Пацієнту після пересадки органу в трансплантаційному центрі підбирають підтримувальну медикаментозну терапію.

Трансплант-координатор вносить медичну інформацію до електронної системи охорони здоров’я, створює план лікування, виписує електронний рецепт та дає направлення на планове обстеження через три місяці для визначення необхідності зміни плану лікування.

Через три місяці після трансплантації пацієнт здає аналізи. На основі показників аналізів трансплант-координатор визначає потребу в зміні курсу лікування або виписує новий рецепт за створеним раніше планом лікування.

Для підбору нового курсу лікування пацієнта направляють в стаціонар.

Якщо пацієнт вже має підібрану терапію

Пацієнт, який переніс трансплантацію раніше (6-12 місяців) має звернутися до трансплант-координатора з випискою або призначенням лікарських засобів. На підставі виписки зі стаціонару або плану лікування координатор повторно призначить ліки за програмою реімбурсації та випише електронний рецепт. Лікарський засіб, дозування та курс лікування встановлюється на основі первинного призначення в плані лікування.

Пацієнти, яким проводили трансплантацію за кордоном і які мають на руках відповідні документи, також мають звернутися до трансплант-координатора в трансплантаційний центр.

Джерело: НСЗУ