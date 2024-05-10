У Superhumans Center, який нещодавно відкрився у Львівській області, починають набирати пацієнтів, які отримали різні травми кінцівок на війні і потребують допомоги спеціалістів.

Допомога буде безплатною як для військових, так і для цивільних, постраждалих у результаті військових дії.

Які медичні проблеми лікуватимуть у Центрі

Лікування проходитиме в сучасних операційних за участі високопрофесійної команди, при потребі залучатимуть закордонних фахівців.

У Центрі назвали проблеми, пацієнтів з якими готові прийняти вже зараз:

травми кінцівок та захворювання опорно-рухової системи, що виникли внаслідок бойової травми;

переломи кісток;

пошкодження сухожиль та нервів;

обширні рубці, які обмежують рухи кінцівкою або пальцями;

контрактури суглобів;

порушення рухової та чутливої функції кінцівки;

кісткові дефекти кінцівок;

видалення сторонніх тіл.

Якщо вам потрібне протезування або реконструктивна хірургія – заповніть анкету за посиланням.

Дані заповнюються пацієнтом особисто, а за дітей до 18 років – законним представником.

Але в Центрі наголошують, варто враховувати, що в Superhumans Center дві черги на отримання медичних послуг: загальна та партнерська.

Скільки чекати у загальній, а скільки у партнерській черзі

У загальну чергу пацієнти потрапляють після заповнення анкети за результатами первинної консультації та огляду.

У зв’язку із високим попитом на послуги, очікування в цій черзі може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Рекомендовано заповнювати анкету одразу після отримання травми.

У партнерську чергу пацієнти потрапляють після заповнення анкети за результатами первинної консультації та огляду за умови, що мають благодійника, який покриє вартість послуг. Такий пацієнт отримує послугу за окремою, пришвидшеною процедурою.

Донор або роботодавець, який має бажання зробити благодійний внесок для конкретного пацієнта, може повідомити про свій намір команді фонду за адресою help@superhumans.com, вказавши дані пацієнта (ім’я та прізвище). Фахівці відділу партнерств вийдуть на звʼязок протягом трьох днів.

Джерело і фото: Superhumans Center