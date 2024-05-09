У системі громадського здоров’я України дедалі більшого значення набуває принцип “єдиного здоров’я”, який допомагає вчасно виявити та запобігти основним видам загроз, які можуть спровокувати спалахи чи масові захворювання людей.

Що таке система “єдине здоров’я”

“Єдине здоровʼя” — це спільний, багатосекторальний та трансдисциплінарний підхід, що працює на місцевому, регіональному, національному та глобальному рівнях з метою досягнення оптимальних результатів щодо здоровʼя.

Він враховує взаємозвʼязок між людьми, тваринами, рослинами та їхнім спільним місцем “проживання” та станом навколишнього середовища.

Ця система вже давно діє в багатьох європейських країнах, тож українці намагаються запозичити найцікавіші та найефективніші практики. У цьому сенсі розглядався і досвід Великої Британії. Зокрема, їхня система обміну інформацією про випадки інфекційних захворювань, спільних для тварин і людей, між органами та установами ветеринарної медицини та закладами охорони здоров’я.

Вона також включає протоколи та плани реагування на можливі спалахи та загрози транскордонного характеру, а також систему функціонування та забезпечення лабораторного контролю як під час випадків захворювання, так і в режимі моніторингу загроз.

– Інтеграція міжнародного досвіду дасть змогу посилити та адаптувати систему моніторингу і лабораторного контролю за ймовірними спалахами хвороб до європейських стандартів, — сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, ці нововведення, безумовно, позитивно вплинуть на втілення у життя Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту населення до 2025 року.

У МОЗ нагадали, що принцип “єдине здоров’я” запроваджений Законом України Про систему громадського здоров’я.