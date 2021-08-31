Науковці з Нью-Йоркського університету визначили головну причину смерті людини від коронавірусу.
За словами професора цього університету Імрана Сулаймана, вони провели дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами Сovid-19.
Дослідники взяли зразки вмісту легенів 589 пацієнтів, які перебували на ШВЛ. У 142 з них, яким проводилася бронхоскопія, вдалося отримати також зразки вмісту безпосередньо з нижніх дихальних шляхів. Вчені визначили мікробний склад зразків, а також вивчили стан імунних клітин.
У тих, хто в підсумку помер, кількість вірусних частинок у нижніх дихальних шляхах була в середньому в 10 разів більшою, ніж у тих, хто вижив. Водночас науковці не знайшли помітної різниці в складі бактерій і грибків у зразках померлих і тих, хто вижив.
Це може бути наслідком курсу антибіотиків, який отримували всі тяжкохворі пацієнти, але, в будь-якому разі, бактеріальну інфекцію в цих випадках навряд чи можна було визнати причиною смерті пацієнтів. Також дослідники не виявили й значущих аутоімунних реакцій.
Але у померлих пацієнтів на 50% було знижене вироблення білків, важливих для “запам’ятовування” нових мікробів і підготовки організму до протидії їм.
– Спостереження показують, що головною причиною смертей від Covid-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок у легенях, – зазначив професор.
У дослідженні додали, що в роботі імунітету пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Науковці сподіваються, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти Covid-19.
За словами академіка НАМН України Юрія Фещенка, мутації вірусів відбуваються постійно, але Covid-19 підступний тим, що у кожного пацієнта він проявляється по-своєму. Найчастіше страждають легені, у яких виникає запалення. Але це не класична пневмонія. Детальніше про небезпеку коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.