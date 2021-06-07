Чи визнаватимуть в ЄС та світі український Covid-сертифікат

Український Covid-сертифікат дозволить подорожувати до Європейського Союзу, його визнають країни блоку.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі одному з видань.

– МЗС України опрацьовує з Європейською комісією питання взаємного визнання сертифікатів вакцинації після їх затвердження. Українське зовнішньополітичне відомство також взаємодіє з низкою іноземних держав з метою укладення на двосторонній основі угод про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, – зазначив він.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер додав, що вони працюють над тим, щоб українські документи підтвердили різні країни, наприклад, Ізраїль, США, Кіпр, Швейцарія.

– Зараз йде робота з Держприкордонслужбою, щоб ми технічно могли перевіряти й європейські сертифікати, – наголосив заступник.

Covid-сертифікати

В Україні планують запустити Covid-сертифікати 1 червня, одночасно з ЄС. Цифровий Covid-сертифікат, який дає змогу подорожувати, зможуть отримати не лише громадяни країн ЄС, а й іноземці.

Вже три країни визнали українські сертифікати вакцинації – Угорщина, Молдова і Туреччина. Також ведуться перемовини із Грузією.