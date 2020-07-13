Covid-19 спричиняє неврологічні хвороби – дослідження

Коронавірус Covid-19 впливає на імунну систему та може змушувати антитіла атакувати мозок.

Такими є результати одного із британських досліджень.

Науковці дійшли до висновків, що вірус здатен впливати на стан неврологічного здоров’я людини.

– Схожа реакція з’являється у деяких випадках зараження герпесом, – пояснив професор неврології Медичного центру Університету Ноттінгема Кріс Констанінеску.

Команда дослідників стежила за 11 пацієнтами у двох лікарнях Німеччини. Усі вони мали неврологічні проблеми, зокрема, судоми, біль в очах, неконтрольовані скорочення м’язів та навіть епілептичні напади.

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Виявилося, що ці симптоми не були пов’язані з іншими хворобами або лікуванням в інтенсивній терапії.

Науковці припускають, що причиною цьому є так звані автоантитіла – антитіла, які замість боротьби з вірусами та інфекціями атакують сам організм людини.

Наразі не відомо, чи саме ці антитіла провокували захворювання мозку, чи можливо вони грали роль посередника.

Ще одним вагомим припущенням є те, що неврологічні ускладнення у пацієнтів з Covid-19 спровоковані імунною реакцією на коронавірус.

Звідси може з’явитися теорія про те, що коронавірус не вражає сам організм, а змінює роботу імунної системи, що призводить до появи ускладнень.

Автори нового дослідження проконтролюють, чи збережуться неврологічні проблеми у пацієнтів після одужання від коронавірусу.

Коронавірус вражає мозок – дослідження Університету Гопкінса

Про те, що коронавірус може вражати клітини мозку, першими розповіли дослідники з Університету Джона Гопкінса.

Для експерименту вони використали міні-мозок зі стовбурових клітин людини.

Фахівці університету з інфекційних захворювань додали частки коронавірусу в міні-мозок і виявили доказ того, що клітини заражаються патогеном і розмножуються.

Джерело: Newsweek