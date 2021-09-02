В Україні погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус через збільшення кількості інфікувань та важких випадків хвороби. Але усі області досі перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Нині чотири області не відповідають цій зоні за показником динаміки рівня госпіталізацій з Covid-19.

Ситуація з хворими на Covid-19 погіршилась в Луганській області. Станом на 1 вересня показник динаміки рівня госпіталізацій становить 75,8%. А ще 31 серпня він був у межах норми – 5,2%.

Також рівень госпіталізацій перевищений у Львівській області. Цей показник становить 54,4%. А ще днем раніше він відповідав зеленій зоні – 23,7%.

Зеленій зоні карантину не відповідає Одеська область, де динаміка рівня госпіталізацій – 70,2%. У Херсонській області теж збільшилась кількість людей, які потрапили до лікарень. Показник становить 56,2%, хоча ще 31 серпня він був у межах норми.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Динаміка госпіталізацій – критерій, який показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів порівняно з попереднім аналогічним періодом.

Станом на 2 вересня в Україні зафіксували 2 477 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 787 людям, а померли 44 пацієнти. До лікарень з діагнозом коронавірус за добу потрапили 889 українців.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.