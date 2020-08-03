Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні залишається стабільно важкою, а покращити її може лише поява колективного імунітету приблизно у 60-70% населення.

Без будь-якого втручання це може відбутися протягом року, наголошують у новому дослідження учені Київського політехнічного інституту.

Пришвидчити процес могла б масова вакцинація, проте нині це неможливо через відсутність самої вакцини.

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Вчені, використовуючи різні методи аналізу, дійшли висновку, що у серпні прогнозні тренди матиматимуть високу волатильність і тенденцію коливання кількості інфікованих осіб у діапазоні 800-1 500 на добу.

Окрім того, вони прогнозують, що на кінець серпня кількість інфікованих в Україні сягне приблизно 110-115 тис.

На початок липня колективний імунітет до коронавірусу мали понад 5,2% українців.

За даними лабораторій України на основі результатів перших півтора місяців проведення ІФА-тестування, найбільший колективний імунітет до коронавірусу мають мешканці Закарпатської області – 25%, у Волинській – 18%, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях – по 14%, Рівненській – 13%.

Джерело: КПІ