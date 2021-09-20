Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час урядової наради ініціював виділити додаткові кошти із державного бюджету для того, щоб Міністерство інформаційної політики змогло закупити рекламу вакцинації проти коронавірусу.

Про це очільник відомства заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Масова кампанія вакцинації в Україні є і досить велика кількість інформаційних матеріалів поширюються різними каналами комунікації. Ефір Свободи слова на ICTV – це також один із елементів масової кампанії вакцинації, – зазначив міністр.

За його словами, нині жодні новини на жодному каналі в Україні не завершуються без заклику ведучого прийти і зробити щеплення проти коронавірусу. Аналогічні заклики можна помітити й на FM-радіо.

– Якщо ми говоримо про соціальну рекламу, то Міністерство охорони здоров’я обрало соціальну квоту для поширення на національному телебаченні вакцинальних сюжетів, – каже Віктор Ляшко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Однак ця квота, констатує міністр, не потрапляє до прайм-тайму, тому часто не всі бачать те, що має відбуватись.

Станом на сьогодні в Україні щонайменше 17% дорослого населення зробили щеплення проти коронавірусу. 30% вакцинованих – це люди старші за 60 років.

Хоча б однією дозою щеплені 80% медичних працівників, понад 80% представників МВС, понад 90% – ЗСУ та понад 46% освітян.