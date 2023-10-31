Як повідомив в Об’єднаному ефірі українських телеканалів Єдині новини міський голова Мелітополя Іван Федоров, на окупованій частині Запорізької області почалася епідемія Covid-19 і грипу.

За словами Федорова, ліки та медичні послуги, які надають окупанти, дуже низької якості. Уже зафіксували чотири випадки летальних випадків після отримання щеплень російського виробництва.

Мер Мелітополя зазначив, що Мелітопольська інфекційна лікарня, яка може приймати хворих на коронавірусну інфекцію, заповнена на 100%, а тому вже не здатна якісно надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

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– Також почався спалах сезонного грипу. Ворог почав робити щеплення неякісною російською вакциною. Від неї в Мелітополі померло щонайменше четверо людей, – розповів мер.

Іван Федоров наголосив, що ворог продовжує проводити свої випробування на наших жителях, ще раз наголошуючи на тому, що для них цивільні жителі – порожнє місце.

Мер Мелітополя додав, що з коронавірусом і грипом, як і взагалі в медицині на тимчасово окупованій території, ситуація надскладна.

– Дійшло до того, що просто візки для людей з інвалідністю та милиці наші люди не можуть отримати, якщо в них немає російського паспорта. Саме тому ворог сьогодні продовжує тиснути, змушувати наших жителів його отримувати, – розповів мер.

Федоров додав, що є проблема з медичним персоналом, бо велика кількість наших лікарів виїхали. І тому за консультаціями вузьких спеціалістів потрібно їхати до Сімферополя.

А там, звісно, без російського паспорта і без спеціально оформленого медичного страхування, неможливо отримати жодної консультації, розповів Іван Федоров.

Джерело: Єдині новини