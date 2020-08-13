Роман Грищук, який є народним депутатом від партії Слуга народу, захворів на коронавірус.

У нього та у його дружини тести показали позитивний результат на Covid-19.

– Постійні антирекорди кількості тих, хто захворів, перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту, – написав він у Facebook.

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Нардеп додав, що почувається більш-менш нормально, з його маленьким сином також все добре.

За останній місяць це вже другий випадок захворювання на Covid-19 у Слузі народу. Наприкінці липня на коронавірус захворів Данило Гетманцев – голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Але нещодавно він повідомив, що вже одужав і виписався з лікарні.