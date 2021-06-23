Сьогодні, 23 червня, відбудеться засідання РНБО, де обговорюватимуться загрози, які несе індійський штам коронавірусу Дельта Україні.

Як розповіла на своїй сторінці у Facebook д.м.н., професор, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, Центри з контролю та профілактики захворювань у США вже внесли штам Дельта (Індія, B. 1.617.2) до переліку, що викликає занепокоєння.

Зараз цей варіант становить 10% випадків коронавірусу в США і швидко поширюється. Також він домінує у Великій Британії і Росії.

Небезпечний штам Дельта вже виявили у 92 країнах світу. В Україні він ще не зафіксований, але це не означає, що він відсутній. Справа у тому, що наша країна самостійно не відстежує мутації вірусів.

Стоїмо у черзі бідних

МОЗ України відправляє на дослідження українські зразки до європейських лабораторій, визначених ВООЗ. Наразі відправлено до лондонської лабораторії 500 зразків, які перевірять на наявність індійського штаму.

Коли будуть отримані результати, невідомо. Тому що ці лабораторії перевантажені, і в них існує черга з країн, які не мають коштів на самостійне секвенування геному вірусу (дослідження мутацій) та на створення своїх лабораторій.

Підтвердження британського штаму взимку, наприклад, Україна очікувала з німецької лабораторії 1,5 місяця. А тим часом “британець” окупував увесь захід країни і поширювався далі.

Наразі українські науковці уже занепокоєні штамом Дельта. Робоча група з математичного регулювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, оприлюднила на сайті НАН України (НАНУ) дані щодо можливого поширення штаму Дельта з Росії, де з кожним днем захворюваність загрозливо зростає, а влада уже вимушена застосовувати жорсткі карантинні заходи.

З метою відтермінування поширення на території України штаму Дельта у НАНУ запропонували посилити контроль за міграцією з країн, де його активно виявляють. Натомість, заспокоєні зниженням захворюваності на Covid-19 в Україні станом на зараз, ми зняли майже всі карантинні обмеження для в’їзду в країну та дали змогу нашим громадянам мандрувати світом, зокрема й тими країнами, де зафіксовано штам Дельта. Отже, щойно вони почнуть повертатися з відпусток, потрібно починати моніторити ситуацію. Та чи зможемо?

Є секвенатор і фахівці

В Україні могли б швидко виявляти мутації коронавірусів, і штам Дельта також, уникаючи довгих черг у європейських лабораторіях ВООЗ.

Адже Інститут молекулярної біології та генетики уже довів, що українські вчені можуть виявляти нові мутації коронавірусу, самостійно провівши у лютому секвенування зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська та Києва. На той час в Україні був виявлений британський штам. Результат був отриманий за тиждень, тоді як із закордонних лабораторій ми чекали відповіді 1,5 місяця.

Отримані науковцями інституту дані були зареєстровані у міжнародній базі GISAID.

– Існує дуже небезпечна тенденція заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові штами, – зауважив після досліджень директор ІМБГ, академік Михайло Тукало.

Тоді йшлося про “британця”, та це актуально й тепер. Тим більше, що фахівці ВООЗ, які відвідали інститут, погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, спричиненої новим для України штамом коронавірусу з більш важкими клінічними проявами. Вони також застерегли про появу інших, іще небезпечніших штамів, які почали фіксуватися в сусідніх країнах Європи.

Представники ВООЗ підкреслили необхідність регулярного моніторингу змін SARS-CoV-2 для виявлення нових вірусів-мутантів. Адже це дозволить швидко реагувати і вчасно проводити протиепідемічні заходи, щоб уповільнити поширення пандемії. До речі, швидкість отримання результатів секвенування – дуже важливий чинник у боротьбі з коронавірусом.

– Для цього у нас є і обладнання, і фахівці, а тепер уже й досвід, та немає коштів на закупівлю реагентів, – сказали в інституті.

Важливою у протидії Covid-19, а саме штаму Дельта, є наявність сучасних тест-систем та вакцин. На останньому засіданні президії Національної академії наук України, в якому взяли участь міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та головний санітарний лікар Ігор Кузин, академік Михайло Тукало розповів про новітні тест-системи, розроблені науковцями інституту, та роботу над ДНК- та РНК-вакцинами.

Сподіваємося, що розробки українських науковців будуть впроваджені, а то знову помандруємо світом з протягнутою рукою.

Як повідомили Фактам ICTV у прес-службі Інституту молекулярної біології і генетики, Михайло Тукало, запрошений до участі в сьогоднішньому засіданні РНБО, має викласти наукове обґрунтування загроз поширення штаму Дельта в Україні, а також наголосити на потребі розпочати системне вивчення мутацій коронавірусу, щоб не проґавити момент, коли небезпечний “індієць” з’явиться на нашій території. Адже Дельта вже дихає нам у потилицю.

Штам Дельта, що ми знаємо про нього, які його симптоми і хто в групі ризику, читайте в нашому матеріалі тут.