Штам C.1.2 привертає увагу вчених, тому що він має мутації в геномі, аналогічні тим, які спостерігаються і цікаві науковцям інтерес у таких штамах, як Дельта.

Вчора, 30 серпня, Національний інститут інфекційних захворювань в Південній Африці опублікував попередження про лінію походження C.1.2, заявивши, що вона була виявлена у всіх провінціях країни, але з відносно низькою частотою.

Варіант C.1.2 був вперше виявлений в травні, говориться в попередженні, але Сovid-штам Дельта як і раніше є домінуючим варіантом, що поширюється в Південній Африці і в усьому світі.

Поки що вірус не відповідає тим критеріям ВООЗ, які кваліфікували б його як варіант, що викликає занепокоєння.

Варіанти, що викликають занепокоєння, демонструють підвищену трансмісивність, вірулентність або зміну клінічних проявів захворювання, а також зниження ефективності заходів громадської охорони здоров’я та соціальних заходів.

Варіанти, що викликають зацікавленість – це ті, які провокують передачу інфекції в спільноті в декількох кластерах, і які були виявлені в багатьох країнах, але не обов’язково виявилися більш небезпечними або більш заразними.

– Штам C.1.2 містить доволі багато ключових мутацій, і які ми бачимо в інших варіантах, які згодом стали цікавими або почали викликати занепокоєення, – сказала вірусолог і викладач імунології та інфекційних захворювань Сіднейського університету Меган Стейн.

Кожного разу, коли ми бачимо ці мутації, ми спостерігаємо за ними, щоб зрозуміти, як вони можуть впливати на такі позиції, як ухилення від імунної відповіді або швидкість передачі. Але в цьому разі панікувати поки що зарано, зазначила вчена.