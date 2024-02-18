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Пересадка серця в Україні: НСЗУ законтрактувала медзаклад у Рівненській області

18 Лютого 2024, 11:33
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
серце
Джерело: Depositphotos

Рівненська центральна міська лікарня підписала договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на пакет Лікування дорослих і дітей методом трансплантації органів. Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.

Три напрямки

Зазначається, що загалом пакет трансплантації має три напрямки:

  • надання медичних послуг у дотрансплантаційному періоді;
  • безпосередньо трансплантація;
  • надання медичних послуг у посттрансплантаційному періоді.

У Рівненській області це поки що єдиний заклад, який за кошти державного бюджету надаватиме такі послуги.

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Тариф за трансплантацію

– Згідно з пакетом, таке втручання робитимемо поки що на одному органі – серці. Тариф за трансплантацію залежатиме від трансплантованого органу: серця – понад 2 млн грн, – сказав Сергій Подолін.

Також він додав, що в закладі вже було здійснено п’ять заборів серця та чотири пересадки. Такі втручання проводилися у співпраці з фахівцями Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

Наразі в медзакладі працює два лікарі-транспланткоординатори та три лікарі-трансплантологи, уточнив Подолін.

Джерело: Рівненська ОВА

Теги
Медики Рівненська область Серце трансплантація органів
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