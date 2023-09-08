Американські вчені з Північно-Західного університету розробили пристрій, який реагує на відторгнення нирки на три тижні раніше, ніж інші методи моніторингу.

Новий нанодатчик, розташований під фіброзною нирковою капсулою, здатний виявляти зміни температури, пов’язані з реакціями на відторгнення.

Якщо є проблема, пристрій передає повідомлення на смартфон або планшет. Такий спосіб діагностики особливо важливий, адже відторгнення органів часто починається без наявних симптомів.

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У США чимало людей живе з трансплантованими нирками, контроль стану здоров’я відбувається за допомогою аналізів крові чи біопсії. Однак ці методи не завжди точні та безпечні.

Натомість крихітний пристрій розміром лише 0,3 см х 0,7 см забезпечує надійний моніторинг і може бути встановлений без складного хірургічного втручання.

Вчені планують також розробити датчик з акумуляторною батареєю для більш тривалого використання, але дослідження поки тривають. У перспективі новий пристрій, можливо, використовуватимуть не тільки для нирок, а й для інших органів.

Джерело і фото: New Atlas