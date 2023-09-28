Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Під час змагань у Львові спис прилетів дівчині в грудну клітку

28 Вересня 2023, 16:56
Ольга Боднарчук редактор
Під час змагань у Львові спис прилетів дівчині в грудну клітку
Джерело: Unsplash

У середу, 27 вересня, до Львівської обласної клінічної лікарні госпіталізували 18-річну спортсменку, у яку потрапив спис під час спортивних змагань на стадіоні Скіф.

Пацієнтці було діагностовано проникальне поранення правої плевральної порожнини, що призвело до ускладненого гемопневмотораксу.

Поранення було серйозним, дівчина не могла нормально дихати. Вона була негайно доставлена до реанімаційного відділення лікарні.

Зараз дивляться

За словами Марії Мички, яка чергувала у кардіохірургічному відділенні цього дня, молода спортсменка займалася киданням списів на відстань. У той день під час змагань один із списів, який хтось кинув, випадково потрапив в грудну клітину дівчини.

Кардіохірурги провели дренування правої плевральної порожнини, їм вдалося уникнути хірургічно втручання.

Після ночі в реанімаційному відділенні стан дівчини стабілізувався.

За даними лікарів, поранення було серйозним, але не дуже глибоким.

У четвер, 28 вересня, її перевели у палату, де вона зараз перебуває під наглядом медичного персоналу та продовжує лікування.

Читайте також:
спортЧому помирають молоді спортсмени: як виникає зупинка серця

Джерело
Zaxid.net
Теги
спортивні змагання Травма
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь