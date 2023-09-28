У середу, 27 вересня, до Львівської обласної клінічної лікарні госпіталізували 18-річну спортсменку, у яку потрапив спис під час спортивних змагань на стадіоні Скіф.

Пацієнтці було діагностовано проникальне поранення правої плевральної порожнини, що призвело до ускладненого гемопневмотораксу.

Поранення було серйозним, дівчина не могла нормально дихати. Вона була негайно доставлена до реанімаційного відділення лікарні.

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За словами Марії Мички, яка чергувала у кардіохірургічному відділенні цього дня, молода спортсменка займалася киданням списів на відстань. У той день під час змагань один із списів, який хтось кинув, випадково потрапив в грудну клітину дівчини.

Кардіохірурги провели дренування правої плевральної порожнини, їм вдалося уникнути хірургічно втручання.

Після ночі в реанімаційному відділенні стан дівчини стабілізувався.

За даними лікарів, поранення було серйозним, але не дуже глибоким.

У четвер, 28 вересня, її перевели у палату, де вона зараз перебуває під наглядом медичного персоналу та продовжує лікування.