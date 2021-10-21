Через значне погіршення ситуації з коронавірусом в Україні пік епідемії може настати раніше. Максимальні показники можуть бути вже цього місяця.

Такий прогноз озвучив очільник Комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради Михайло Радуцький.

– Нещодавні прогнози МОЗ щодо того, що країна вийде на пік коронавірусу до середини листопада нині здаються оптимістичними. Найімовірінше, він настане вже наприкінці цього місяця, – зазначив Михайло Радуцький.

Також він уточнив, коли варто очікувати поліпшення епідстану.

– На спад епідемія піде, у ліпшому разі, не раніше січня, – додав спікер.

Водночас, за його словами, поки що складно прогнозувати, яких показників сягне зростання захворюваності під час осінньої хвилі.

Згідно зі статистикою коронавірусу, в Україні за останню добу було зафіксовано понад 22 тис. нових випадків хвороби. Найгірша епідситуація в Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. На порозі червоної зони також перебувають Сумська та Харківська.