Через складну ситуацію з коронавірусом у низці регіонів посилюють карантинні заходи. Однак чи допоможе це поліпшити стан у країні, буде зрозуміло лише з часом.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко розповів, коли варто чекати на результат.

– Результат від посилення обмежень у червоній зоні ми побачимо лише через дві-три тижні, – уточнив Юрій Ганиченко.

Щодо вакцинації, то спостерігається більший інтерес людей до щеплень. Це може бути пов’язано з ростом захворюваності і з тим, що вони почали бачити, як хворіють їхні знайомі.

– Друга причина – це обмеження. Людина хоче вільно пересуватися, ходити на роботу, до закладів або на заходи, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

З липня щеплення можуть зробити всі охочі старше 18 років. Імунізація у країні є безкоштовною. Укол можна отримати, звернувшись до лікарень і центрів масової вакцинації.